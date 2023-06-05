KSİAD’da Hakan Söğünmez dönemi

Kayapa OSB hizmet bi­nasında, Tayfun Kurdal’ın Divan Başkanlığı, Halil İb­rahim Nalbant ile Harun Ulu’nun da Divan Kurulu Üyeliğinde yapılan Genel Kurulda, KSİAD’ın 2021-2023 dönemi faaliyetleri değerlendirildi.

Genel Kurulun açılış konuşma­sını yapan önceki dönem KSİAD Başkanı Ali Gü­ler, “Kuruluşu­nun 21. yılına ulaşan KSİAD bölgemizin, bu günlere gelme­sinde çok önemli rol üstlen­miştir” dedi.

Gündem gereği KSİAD’ın 2021-2023 dönemi faaliyet raporu ile mali tablolarının okunarak müzakeresi ve kabulünden sonra yapılan seçimde Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nda yer alacak isimler belirlendi.

Öncelik eleman ihtiyacının karşılanması olacak

Yeni dönemde öncelikli hedeflerinin eleman ihtiya­cının karşılanması için ça­lışmalar yapmak olduğunu ifade eden KSİAD’ın yeni Başkanı Hakan Söğünmez, “Özel bir hastane ile Kayapa OSB sınırları içerisinde faa­liyet gösteren firma çalışan­larına ayakta ve yatarak te­davilerde protokol yapılarak indirim al­mayı, firmaların ve çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitim ve se­minerleri düzenle­meyi, 15 günde bir firma ziyaretleri ger­çekleştirerek firmala­rın faaliyetlerini tanıt­mayı planlamış durumdayız. Bunları el birliğiyle gerçekleştirece­ğiz” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Asıl:

Hakan Söğünmez

Ali Güler

Abdullah Nişancıoğlu

Harun Ulu

Levent Tavukçu

Denetleme Kurulu Asıl:

Ali Karen

Tayfun Kur­dal

Adem Yalçın