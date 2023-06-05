KSİAD’da Hakan Söğünmez dönemi
Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KSİAD) 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’da KSİAD Başkanlığına Hakan Söğünmez seçildi.
Kayapa OSB hizmet binasında, Tayfun Kurdal’ın Divan Başkanlığı, Halil İbrahim Nalbant ile Harun Ulu’nun da Divan Kurulu Üyeliğinde yapılan Genel Kurulda, KSİAD’ın 2021-2023 dönemi faaliyetleri değerlendirildi.
Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan önceki dönem KSİAD Başkanı Ali Güler, “Kuruluşunun 21. yılına ulaşan KSİAD bölgemizin, bu günlere gelmesinde çok önemli rol üstlenmiştir” dedi.
Gündem gereği KSİAD’ın 2021-2023 dönemi faaliyet raporu ile mali tablolarının okunarak müzakeresi ve kabulünden sonra yapılan seçimde Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nda yer alacak isimler belirlendi.
Öncelik eleman ihtiyacının karşılanması olacak
Yeni dönemde öncelikli hedeflerinin eleman ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden KSİAD’ın yeni Başkanı Hakan Söğünmez, “Özel bir hastane ile Kayapa OSB sınırları içerisinde faaliyet gösteren firma çalışanlarına ayakta ve yatarak tedavilerde protokol yapılarak indirim almayı, firmaların ve çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitim ve seminerleri düzenlemeyi, 15 günde bir firma ziyaretleri gerçekleştirerek firmaların faaliyetlerini tanıtmayı planlamış durumdayız. Bunları el birliğiyle gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Yönetim Kurulu Asıl:
Hakan Söğünmez
Ali Güler
Abdullah Nişancıoğlu
Harun Ulu
Levent Tavukçu
Denetleme Kurulu Asıl:
Ali Karen
Tayfun Kurdal
Adem Yalçın