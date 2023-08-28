Korteks Ar-Ge ile fark yaratıyor
Dünyanın en büyük iplik üreticilerinden olan Korteks, Ar-Ge projeleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Firmanın bu yılın nisan ayında başvurduğu “Güvenli ve Sürdürülebilir Tasarım Ufuk Avrupa Projesi” Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.
Zorlu Holding Tekstil Grubu şirketlerinden ve dünyanın en büyük iplik üreticilerinden birisi olan Korteks, Ar-Ge projeleri ile sürdürülebilir üretime verdiği önemle dünyada ve Türkiye’de sektörün öncüsü olma konumunu güçlendiriyor.
Bugüne kadar geliştirdiği projeler sayesinde DRY TOUCH®, Taç Cotton-Like, Taç Flame Retardant, Taç Antistatic, Taç UV Resistant, Taç Reborn ve Taç Bioloop gibi yeni fonksiyonel ürünleri portföyüne katmayı başaran firma, 2’nci kez Ufuk Avrupa Projesine dahil oldu.
Endüstri 4.0’dan enerji verimliliği ve nano teknolojiye, teknik tekstil ve akıllı üretimden suyun geri kullanımına kadar uzanan birçok alanı kapsayan, döngüsel ekonomi tabanlı Ar-Ge projeleri üzerinde çalışmalarını sürdüren Korteks, vizyonunu, bilgi birikimini, altyapısını ve tüm paydaşlarıyla işbirliği kültürünü, üst düzey Ufuk Avrupa projeleriyle taçlandırmaya devam ediyor.
Korteks böylece, geçtiğimiz dönemde dahil olduğu “PLASTICE” projesinden hemen sonra 2’nci Ufuk Avrupa projesini yürütmeye hak kazandı. Her iki projeyle Korteks, sürdürülebilirlik hedeflerini ulaşmaya daha çok yaklaşarak Akıllı Hayat 2030 ve AB Sürdürülebilirlik stratejilerine uyumlu hareket ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.