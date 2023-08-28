Korteks Ar-Ge ile fark yaratıyor

Zorlu Holding Tekstil Grubu şirket­lerinden ve dünyanın en büyük iplik üreticilerinden birisi olan Korteks, Ar-Ge projeleri ile sürdürülebilir üre­time verdiği önemle dünyada ve Tür­kiye’de sektörün ön­cüsü olma konumunu güçlendiriyor.

Bugüne kadar ge­liştirdiği projeler sa­yesinde DRY TO­UCH®, Taç Cotton-Like, Taç Flame Retardant, Taç Antistatic, Taç UV Re­sistant, Taç Reborn ve Taç Bioloop gibi yeni fonksiyonel ürünleri portföyüne katmayı başaran firma, 2’nci kez Ufuk Avrupa Projesine dahil oldu.

Endüstri 4.0’dan enerji verimliliği ve nano teknolojiye, teknik tekstil ve akıllı üretimden suyun geri kullanımına ka­dar uzanan birçok alanı kapsayan, dön­güsel ekonomi tabanlı Ar-Ge projeleri üzerinde çalışmalarını sürdüren Kor­teks, vizyonunu, bilgi birikimini, altya­pısını ve tüm paydaşla­rıyla işbirliği kültürünü, üst düzey Ufuk Avrupa projeleriyle taçlandır­maya devam ediyor.

Korteks böylece, geçtiği­miz dönemde dahil ol­duğu “PLASTICE” proje­sinden hemen sonra 2’nci Ufuk Avrupa projesini yü­rütmeye hak kazandı. Her iki projeyle Korteks, sür­dürülebilirlik hedeflerini ulaşmaya daha çok yaklaşarak Akıllı Hayat 2030 ve AB Sürdürülebilirlik stratejilerine uyumlu hareket ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.