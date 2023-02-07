KOBİ OSB’ye ilgi çok büyük
BTSO, gelen yoğun talep üzerine KOBİ OSB için son başvuru tarihinin 28 Şubat’a uzatıldığını duyurdu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ OSB için şimdiye kadar 5 bine yakın firmanın başvuru yaptığını söyledi. KOBİ OSB talep toplama sürecinin 28 Şubat 2023 tarihine kadar uzatıldığını ifade eden Burkay, “Şehre yük olan plansız sanayi alanlarının hızlı bir şekilde planlı bölgelere taşınması gerekiyor” dedi.
Bursa’yı gerek daha güçlü ve daha rekabetçi bir üretim yapısına kavuşturmak, gerekse de şehrin içerisinde kalan plansız üretim alanlarını kentin dışarısına taşımak amacıyla planlanan KOBİ OSB Projesi’nde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Burkay, “4 yıl önce KOBİ OSB’ye 2 bin 650 firmadan talep gelmişti. O günlerde KOBİ OSB’nin startını vermemiz mümkün olsaydı, bugün KOBİ OSB’de birçok işletmemiz üretim aşamasına gelmiş olabilirdi” dedi.
KOBİ OSB için şimdiye kadar 5 bine yakın işletmenin başvuru yaptığını ifade eden Başkan Burkay, “BEBKA’nın raporuna göre OSB dışında kalan plansız alanlarda sanayi sicil belgesine sahip 8 bini aşkın tesis var. Bizim buradaki en büyük önceliğimiz, firmalarımızı planlı alanlara taşımak. Başvurular noktasında KOBİ OSB İcra Kurulumuza süre uzatımına ilişkin yüzlerce firmadan talep ulaştı. Bu önerileri de göz önünde bulundurarak 31 Ocak 2023 olarak belirlediğimiz son başvuru süresini 28 Şubat 2023 tarihine kadar uzatma kararı aldık” ifadelerini kullandı.