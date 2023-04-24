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KGF limiti 400 milyar liraya çıkarıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, KGF limitinin 400 milyar liraya çıkarıldığını açıklayarak, bunun 50 milyar lirasının deprem bölgesine kullandırılacağını duyurdu.
Haberler 24.04.2023, 23:39
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kahramanmaraş’ta düzenlenen toplantıda daha önce açıklanan 250 milyar liralık KGF paketinin 400 milyar liraya yükseltildiğini söyledi.
Nebati, bunun 50 milyar liralık kısmının doğrudan deprem bölgesinde kullandırılacağını kaydetti. Bakan Nebati, yakın zamanda kurulan Katılım Finans Kefalet A.Ş üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya aldıklarını anlattı.
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