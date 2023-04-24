banner40

banner34

banner6

Son Dakika

KGF limiti 400 milyar liraya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, KGF limitinin 400 milyar liraya çıkarıldığını açıklayarak, bunun 50 milyar lirasının deprem bölgesine kullandırılacağını duyurdu.

Haberler 24.04.2023, 23:39
KGF limiti 400 milyar liraya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kahra­manmaraş’ta düzenlenen toplan­tıda daha önce açıkla­nan 250 milyar liralık KGF paketinin 400 milyar liraya yüksel­tildiğini söyledi.

Nebati, bunun 50 milyar liralık kısmının doğrudan deprem böl­gesinde kullandırıla­cağını kaydetti. Bakan Nebati, yakın za­manda kurulan Katı­lım Finans Kefalet A.Ş üzerinden de deprem bölgesine özel paket­leri uygulamaya aldıklarını anlattı.

#KGF #Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18