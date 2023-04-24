KGF limiti 400 milyar liraya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kahra­manmaraş’ta düzenlenen toplan­tıda daha önce açıkla­nan 250 milyar liralık KGF paketinin 400 milyar liraya yüksel­tildiğini söyledi.

Nebati, bunun 50 milyar liralık kısmının doğrudan deprem böl­gesinde kullandırıla­cağını kaydetti. Bakan Nebati, yakın za­manda kurulan Katı­lım Finans Kefalet A.Ş üzerinden de deprem bölgesine özel paket­leri uygulamaya aldıklarını anlattı.