Kayra, Kayfood ile ihracata hız verecek

Semih AYDIN

Kayra Yemek, pan­demi döneminde başladığı paket yemek ve sos üretiminde her geçen gün üzerine koyarak yo­luna devam ediyor.

Kayfood şirketiyle Fine Gurme ve Dream Sauce markaları altında üretim gerçekleştiren firma, ihra­catta da adından söz ettir­mek istiyor.

Fine Gurme olarak 20’ye yakın gele­neksel ev ya­pımı lezzetleri paketli bir şekilde müşterileri­nin beğeni­sine sunan Kayfood, dünya ve Türk mutfa­ğından 50’yi aşkın sosun üre­timini de gerçekleş­tiriyor.

Paket yemek alanına pandemiyle birlikte giriş yaptıklarını dile getiren Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal aylık 800 tona yakın üre­tim kapasiteleri­nin olduğunun bilgisini verdi. Henüz yolun ba­şında oldukla­rını ve tam kapasite çalışmak için zamana ihti­yaçları oldu­ğunu belirten Kurdal, kendi markala­rının ha­ricinde Türki­ye’nin önde gelen markalarına fason üretim de yaptıklarını kaydetti.

Kayfood olarak hedef­lerinin üretimlerinin yüzde 50’sini ihraç etmek olduğunu vurgulayan Tay­fun Kurdal, “Henüz bu alanda yeni sayılmamıza rağmen iç piya­sada tanınan bir marka olmayı ba­şardık. Bunun ya­nında Almanya ve Hollanda’ya ihra­cat gerçekleştirdik. İhra­catımızı artırmak için yeni yatırım planlarımız mevcut. Ancak önceliği­miz şu andaki üretim kapasitemizi yüzde 100 kullanmak” dedi.

Kurdal pazarlama faa­liyetleri için uluslararası fuarlara da katılım sağla­dıklarını belirterek, bu yıl içerisinde Alman­ya’da düzenlenecek olan Anuga Gıda Fuarı’nda yer alacaklarını dile getirdi.