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Kayra, Kayfood ile ihracata hız verecek

Bursa endüstriyel yemek sektörünün çeyrek asırlık kuruluşu Kayra Yemek, Kayfood ile hazır yemek ve sos sektörüne giriş yaptı. Fine Gurme ve Dream Sauce markalarıyla geleneksel ev yapımı lezzetlerini ve dünya mutfağından geniş sos çeşitlerini müşterilerine sunan firma, üretiminin yüzde 50’sini ihraç etmeyi hedefliyor.

Haberler 06.03.2023, 23:41
Kayra, Kayfood ile ihracata hız verecek

Semih AYDIN

Kayra Yemek, pan­demi döneminde başladığı paket yemek ve sos üretiminde her geçen gün üzerine koyarak yo­luna devam ediyor.

Kayfood şirketiyle Fine Gurme ve Dream Sauce markaları altında üretim gerçekleştiren firma, ihra­catta da adından söz ettir­mek istiyor.

Fine Gurme olarak 20’ye yakın gele­neksel ev ya­pımı lezzetleri paketli bir şekilde müşterileri­nin beğeni­sine sunan Kayfood, dünya ve Türk mutfa­ğından 50’yi aşkın sosun üre­timini de gerçekleş­tiriyor.

Paket yemek alanına pandemiyle birlikte giriş yaptıklarını dile getiren Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal aylık 800 tona yakın üre­tim kapasiteleri­nin olduğunun bilgisini verdi. Henüz yolun ba­şında oldukla­rını ve tam kapasite çalışmak için zamana ihti­yaçları oldu­ğunu belirten Kurdal, kendi markala­rının ha­ricinde Türki­ye’nin önde gelen markalarına fason üretim de yaptıklarını kaydetti.

Kayfood olarak hedef­lerinin üretimlerinin yüzde 50’sini ihraç etmek olduğunu vurgulayan Tay­fun Kurdal, “Henüz bu alanda yeni sayılmamıza rağmen iç piya­sada tanınan bir marka olmayı ba­şardık. Bunun ya­nında Almanya ve Hollanda’ya ihra­cat gerçekleştirdik. İhra­catımızı artırmak için yeni yatırım planlarımız mevcut. Ancak önceliği­miz şu andaki üretim kapasitemizi yüzde 100 kullanmak” dedi.

Kurdal pazarlama faa­liyetleri için uluslararası fuarlara da katılım sağla­dıklarını belirterek, bu yıl içerisinde Alman­ya’da düzenlenecek olan Anuga Gıda Fuarı’nda yer alacaklarını dile getirdi.

#Kayra #İhracat #Kayfood
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