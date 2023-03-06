Kayra, Kayfood ile ihracata hız verecek
Bursa endüstriyel yemek sektörünün çeyrek asırlık kuruluşu Kayra Yemek, Kayfood ile hazır yemek ve sos sektörüne giriş yaptı. Fine Gurme ve Dream Sauce markalarıyla geleneksel ev yapımı lezzetlerini ve dünya mutfağından geniş sos çeşitlerini müşterilerine sunan firma, üretiminin yüzde 50’sini ihraç etmeyi hedefliyor.
Semih AYDIN
Kayra Yemek, pandemi döneminde başladığı paket yemek ve sos üretiminde her geçen gün üzerine koyarak yoluna devam ediyor.
Kayfood şirketiyle Fine Gurme ve Dream Sauce markaları altında üretim gerçekleştiren firma, ihracatta da adından söz ettirmek istiyor.
Fine Gurme olarak 20’ye yakın geleneksel ev yapımı lezzetleri paketli bir şekilde müşterilerinin beğenisine sunan Kayfood, dünya ve Türk mutfağından 50’yi aşkın sosun üretimini de gerçekleştiriyor.
Paket yemek alanına pandemiyle birlikte giriş yaptıklarını dile getiren Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal aylık 800 tona yakın üretim kapasitelerinin olduğunun bilgisini verdi. Henüz yolun başında olduklarını ve tam kapasite çalışmak için zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Kurdal, kendi markalarının haricinde Türkiye’nin önde gelen markalarına fason üretim de yaptıklarını kaydetti.
Kayfood olarak hedeflerinin üretimlerinin yüzde 50’sini ihraç etmek olduğunu vurgulayan Tayfun Kurdal, “Henüz bu alanda yeni sayılmamıza rağmen iç piyasada tanınan bir marka olmayı başardık. Bunun yanında Almanya ve Hollanda’ya ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızı artırmak için yeni yatırım planlarımız mevcut. Ancak önceliğimiz şu andaki üretim kapasitemizi yüzde 100 kullanmak” dedi.
Kurdal pazarlama faaliyetleri için uluslararası fuarlara da katılım sağladıklarını belirterek, bu yıl içerisinde Almanya’da düzenlenecek olan Anuga Gıda Fuarı’nda yer alacaklarını dile getirdi.