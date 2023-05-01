banner40

banner34

banner6

Son Dakika

Kayapa OSB’de yönetim belirlendi

Bursa’nın en yeni organize sanayi bölgesi durumunda olan ve yeni yatırımlar konusunda yoğun ilgi gören Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde (Kayapa OSB) Başkan Yalçın Toy güven tazeledi.

Haberler 01.05.2023, 23:31
Kayapa OSB’de yönetim belirlendi

Altyapı çalışmalarını büyük öl­çüde tamamlayan ve çevreye duyarlı OSB olan Kayapa Organize Sa­nayi Bölgesi’nde Müteşebbis Heyete dahil edilecek 7 asil ve 7 yedek üye seçimi gerçekleşti­rildi.

Mehmet Baş’ın Divan Baş­kanlığı, Tayfun Kurdal ile Alper Kaya’nın da Divan Ku­rulu üyeliği yaptığı toplantıda konuşan Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, “Geride bıraktığı­mız dönem bölgemizde mak­yajdan çok temel ihtiyaçları belirleyerek çalışmalarımızı yaptık. Bu dönemde iki ayrı altyapı ilahesi gerçek­leştirdik ve sanayicilerimizin de iştira­kiyle 20 milyon TL gibi bir bedel ödedik. Altyapı çalışmaları için BEBKA’dan da 4 milyon 600 bin TL hibe desteği aldık. Arıtma tesisi ile ilgili HO­SAB’la iş birliği içinde hareket ediyoruz ve böylelikle bölgemizi yaklaşık 70 mil­yon TL gibi bir ek harcamadan kurtar­dık. Bölgemizin internet altyapısını tamamladık. Yollarımızın altyapı çalış­malarını tamamladık, şimdi asfaltlama işlerine başlayacağız. Yol yapım ihalesi 12 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da ya­pılacak. Bölgemize hizmet binası da ka­zandırdık ve önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Kayapa OSB’nin yeni hizmet binasında gerçekleşen katılım­cıların Müteşebbis Heyete dahil edilmesi seçim toplantısı sonucunda yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Yalçın Toy, Ali Güler, Salim Balcı, Cüneyt Canbolat, Taner Yıldırımlar, Ali Karen ve Süleyman Uzan.

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Özer Avdıcı, Murat Garip, Hakan Sö­ğünmez, Alper Kaya, Bülent Tavukçu, Ferhat Gülmez ve Abdullah Gençal.

#Kayapa OSB
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18