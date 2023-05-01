Kayapa OSB’de yönetim belirlendi

Altyapı çalışmalarını büyük öl­çüde tamamlayan ve çevreye duyarlı OSB olan Kayapa Organize Sa­nayi Bölgesi’nde Müteşebbis Heyete dahil edilecek 7 asil ve 7 yedek üye seçimi gerçekleşti­rildi.

Mehmet Baş’ın Divan Baş­kanlığı, Tayfun Kurdal ile Alper Kaya’nın da Divan Ku­rulu üyeliği yaptığı toplantıda konuşan Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, “Geride bıraktığı­mız dönem bölgemizde mak­yajdan çok temel ihtiyaçları belirleyerek çalışmalarımızı yaptık. Bu dönemde iki ayrı altyapı ilahesi gerçek­leştirdik ve sanayicilerimizin de iştira­kiyle 20 milyon TL gibi bir bedel ödedik. Altyapı çalışmaları için BEBKA’dan da 4 milyon 600 bin TL hibe desteği aldık. Arıtma tesisi ile ilgili HO­SAB’la iş birliği içinde hareket ediyoruz ve böylelikle bölgemizi yaklaşık 70 mil­yon TL gibi bir ek harcamadan kurtar­dık. Bölgemizin internet altyapısını tamamladık. Yollarımızın altyapı çalış­malarını tamamladık, şimdi asfaltlama işlerine başlayacağız. Yol yapım ihalesi 12 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da ya­pılacak. Bölgemize hizmet binası da ka­zandırdık ve önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Kayapa OSB’nin yeni hizmet binasında gerçekleşen katılım­cıların Müteşebbis Heyete dahil edilmesi seçim toplantısı sonucunda yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Yalçın Toy, Ali Güler, Salim Balcı, Cüneyt Canbolat, Taner Yıldırımlar, Ali Karen ve Süleyman Uzan.

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Özer Avdıcı, Murat Garip, Hakan Sö­ğünmez, Alper Kaya, Bülent Tavukçu, Ferhat Gülmez ve Abdullah Gençal.