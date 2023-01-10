Kasımda Bursa’ya 93 teşvik

Kasım ayında 1437 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tu­tarı 56 milyar 905 milyon 730 bin 894 lira ola­rak hesaplandı.

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 902 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bursa’daki yatırım teşvikleri

Bakanlık, Kasım 2022 döneminde Bur­sa’daki 93 proje için yatırım teşvik belgesi dü­zenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 1 milyar 640 milyon 381 bin 475 lira olarak he­saplandı. Bursa’daki yatırımların hayata geç­mesiyle 985 kişinin istihdam edilmesi bekleni­yor. Söz konusu dönemde Bursa’da yatırım teşviki alan projelerin 45’i Nilüfer ilçesinde olurken, Osmangazi’de 19, İnegöl’de 11, Kes­tel’de 7, Gemlik ve Yıldırım’da 3’er, Gürsu, Ye­nişehir ve Karacabey’de 2’şer, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Orhangazi’de ise 1’er yatırıma teşvik verildi. Bunların 50’si komple yeni yatırım olurken, 35 tevsi, 4 nakil ve tevsi, 3 modernizasyon ve tevsi ile 1 ürün çeşitlendirme yatırımı teşvik aldı. Erşat Mo­dern Mobilya, İnegöl’de muhtelif mobilya üre­timi için gerçekleştirdiği nakil, tevsi yatırımı için 122 milyon 529 bin 104 liralık yatırım teş­viki aldı. Gemlik’te güneş paneli imalatı için komple yeni yatırım yapan Alkan Global Solar Enerji ise 89 milyon 554 bin 476 liralık yatırım teşviki almaya hak kazandı.