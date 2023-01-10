Kasımda Bursa’ya 93 teşvik
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kasım ayında Bursa’da 93 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kasım 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kasım ayında 1437 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 56 milyar 905 milyon 730 bin 894 lira olarak hesaplandı.
Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 902 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Bursa’daki yatırım teşvikleri
Bakanlık, Kasım 2022 döneminde Bursa’daki 93 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 1 milyar 640 milyon 381 bin 475 lira olarak hesaplandı. Bursa’daki yatırımların hayata geçmesiyle 985 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Söz konusu dönemde Bursa’da yatırım teşviki alan projelerin 45’i Nilüfer ilçesinde olurken, Osmangazi’de 19, İnegöl’de 11, Kestel’de 7, Gemlik ve Yıldırım’da 3’er, Gürsu, Yenişehir ve Karacabey’de 2’şer, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Orhangazi’de ise 1’er yatırıma teşvik verildi. Bunların 50’si komple yeni yatırım olurken, 35 tevsi, 4 nakil ve tevsi, 3 modernizasyon ve tevsi ile 1 ürün çeşitlendirme yatırımı teşvik aldı. Erşat Modern Mobilya, İnegöl’de muhtelif mobilya üretimi için gerçekleştirdiği nakil, tevsi yatırımı için 122 milyon 529 bin 104 liralık yatırım teşviki aldı. Gemlik’te güneş paneli imalatı için komple yeni yatırım yapan Alkan Global Solar Enerji ise 89 milyon 554 bin 476 liralık yatırım teşviki almaya hak kazandı.
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