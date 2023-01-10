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Kasımda Bursa’ya 93 teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kasım ayında Bursa’da 93 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kasım 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberler 10.01.2023, 00:19 09.01.2023, 17:45
Kasımda Bursa’ya 93 teşvik

Kasım ayında 1437 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tu­tarı 56 milyar 905 milyon 730 bin 894 lira ola­rak hesaplandı.

Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 902 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bursa’daki yatırım teşvikleri

Bakanlık, Kasım 2022 döneminde Bur­sa’daki 93 proje için yatırım teşvik belgesi dü­zenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 1 milyar 640 milyon 381 bin 475 lira olarak he­saplandı. Bursa’daki yatırımların hayata geç­mesiyle 985 kişinin istihdam edilmesi bekleni­yor. Söz konusu dönemde Bursa’da yatırım teşviki alan projelerin 45’i Nilüfer ilçesinde olurken, Osmangazi’de 19, İnegöl’de 11, Kes­tel’de 7, Gemlik ve Yıldırım’da 3’er, Gürsu, Ye­nişehir ve Karacabey’de 2’şer, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Orhangazi’de ise 1’er yatırıma teşvik verildi. Bunların 50’si komple yeni yatırım olurken, 35 tevsi, 4 nakil ve tevsi, 3 modernizasyon ve tevsi ile 1 ürün çeşitlendirme yatırımı teşvik aldı. Erşat Mo­dern Mobilya, İnegöl’de muhtelif mobilya üre­timi için gerçekleştirdiği nakil, tevsi yatırımı için 122 milyon 529 bin 104 liralık yatırım teş­viki aldı. Gemlik’te güneş paneli imalatı için komple yeni yatırım yapan Alkan Global Solar Enerji ise 89 milyon 554 bin 476 liralık yatırım teşviki almaya hak kazandı.

#kasım #Bursa #teşvik #Resmi Gazete
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