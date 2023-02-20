Son Dakika
JPMorgan’dan Türkiye öngörüsü
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin Türkiye ekonomisi üzerine etkileri ile ilgili bir rapor yayımlayan JPMorgan, Türkiye’de deprem hasarının 25 milyar dolara ulaşabileceği öngöürüsnde bulundu. Raporda 23 Şubat’taki TCMB toplantısında 100 baz puan indirim öngörüldü.
Haberler 20.02.2023, 23:48 21.02.2023, 00:07
JPMorgan 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileriyle ilgili bir rapor yayımladı.
Raporda, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı maliyetin 25 milyar dolar seviyesinde olabileceğini ve bu rakamın daha da yukarı çıkabileceği tahmininde bulunuldu. JPMorgan’ın raporunda genel seçimler öncesinde faiz oranının daha da düşürülebileceği öngörüsüne yer verildi. Raporda, 23 Şubat’ta yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısında 100 baz puan indirime gidilerek, politika faizinin yüzde 8’e çekilebileceği belirtildi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız