JPMorgan’dan Türkiye öngörüsü

JPMorgan 6 Şubat’ta yaşanan dep­remlerin Türkiye ekonomisi üze­rindeki etkileriyle ilgili bir rapor yayımladı.

Raporda, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı ma­liyetin 25 milyar dolar seviyesinde ola­bileceğini ve bu rakamın daha da yukarı çıkabileceği tahmininde bulu­nuldu. JPMorgan’ın raporunda genel seçimler öncesinde faiz oranının daha da düşürülebileceği öngörüsüne yer verildi. Raporda, 23 Şubat’ta yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısında 100 baz puan in­dirime gidilerek, politika faizinin yüzde 8’e çekilebileceği belirtildi.