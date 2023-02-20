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JPMorgan’dan Türkiye öngörüsü

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin Türkiye ekonomisi üzerine etkileri ile ilgili bir rapor yayımlayan JPMorgan, Türkiye’de deprem hasarının 25 milyar dolara ulaşabileceği öngöürüsnde bulundu. Raporda 23 Şubat’taki TCMB toplantısında 100 baz puan indirim öngörüldü.

Haberler 20.02.2023, 23:48 21.02.2023, 00:07
JPMorgan’dan Türkiye öngörüsü

JPMorgan 6 Şubat’ta yaşanan dep­remlerin Türkiye ekonomisi üze­rindeki etkileriyle ilgili bir rapor yayımladı.

Raporda, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı ma­liyetin 25 milyar dolar seviyesinde ola­bileceğini ve bu rakamın daha da yukarı çıkabileceği tahmininde bulu­nuldu. JPMorgan’ın raporunda genel seçimler öncesinde faiz oranının daha da düşürülebileceği öngörüsüne yer verildi. Raporda, 23 Şubat’ta yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısında 100 baz puan in­dirime gidilerek, politika faizinin yüzde 8’e çekilebileceği belirtildi.

#JPMorgan #TCMB
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