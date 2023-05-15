İşte Bursa milletvekilleri
Resmi olmayan sonuçlara göre Bursa’da AK Parti 10, CHP 6, MHP ve İYİ Parti 2’şer milletvekili çıkardı.
Türkiye 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandığa gitti.
Ülke genelinde katılım oranının yüzde 88,84 olduğu seçimde Cumhurbaşkanlığı yarışında resmi olmayan sonuçlara Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,39, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,99 Sinan Oğan yüzde 5,21 ve Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. Bursa’da ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,48, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,61, Sinan Oğan yüzde 7,45 ve Muharrem İnce yüzde 0,46 oy aldı.
Milletvekilleri seçimlerinde Bursa 1’inci bölgede AK Parti yüzde 35,65, CHP yüzde 27,20, İYİ Parti 13,70, MHP yüzde 7,98 ve diğer partiler yüzde 18,65 oldu aldı.
İkinci bölgede ise AK Parti yüzde 42,36, CHP yüzde 21,44, İYİ Parti yüzde 10,20, MHP 9,20 ve diğer partiler de yüzde 16,80 oy aldı. Buna göre Bursa’da milletvekilleri dağılımı şu şekilde oldu: AK Parti 10, CHP 6, MHP ve İYİ Parti 2.
Yeni dönemde Bursa’yı Ankara’da şu isimler temsil edecek:
Bursa 1. Bölge
Efkan Âlâ – AK Parti
Refik Özen – AK Parti
Ahmet Kılıç – AK Parti
Emine Yavuz Gözgeç – AK Parti
Mustafa Yavuz – AK Parti
Kayıhan Pala – CHP
Nurhayat Altaca Kayışoğlu – CHP
Mehmet Atmaca – CHP
İsmet Büyükataman – MHP
Yüksel Selçuk Türkoğlu – İYİ Parti
Bursa 2. Bölge
Mustafa Varank – AK Parti
Ayhan Salman – AK Parti
Osman Mesten – AK Parti
Emel Gözükara Durmaz – AK Parti
Muhammet Müfit Aydın – AK Parti
Hasan Öztürk – CHP
Cemalettin Kani Torun – CHP
Orhan Sarıbal – CHP
Fevzi Zırhoğlu – MHP
Hasan Toktaş – İYİ Parti