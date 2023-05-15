İşte Bursa milletvekilleri

Türkiye 14 Mayıs tari­hinde Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandığa gitti.

Ülke genelinde katılım oranının yüzde 88,84 olduğu seçimde Cumhurbaşkanlığı yarışında resmi olmayan so­nuçlara Recep Tayyip Erdo­ğan yüzde 49,39, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,99 Sinan Oğan yüzde 5,21 ve Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. Bursa’da ise Cum­hurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,48, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,61, Sinan Oğan yüzde 7,45 ve Muharrem İnce yüzde 0,46 oy aldı.

Milletvekilleri seçimle­rinde Bursa 1’inci bölgede AK Parti yüzde 35,65, CHP yüzde 27,20, İYİ Parti 13,70, MHP yüzde 7,98 ve diğer partiler yüzde 18,65 oldu aldı.

İkinci bölgede ise AK Parti yüzde 42,36, CHP yüzde 21,44, İYİ Parti yüzde 10,20, MHP 9,20 ve diğer partiler de yüzde 16,80 oy aldı. Buna göre Bursa’da milletvekilleri dağılımı şu şekilde oldu: AK Parti 10, CHP 6, MHP ve İYİ Parti 2.

Yeni dönemde Bursa’yı Ankara’da şu isimler temsil edecek:

Bursa 1. Bölge

Efkan Âlâ – AK Parti

Refik Özen – AK Parti

Ahmet Kılıç – AK Parti

Emine Yavuz Gözgeç – AK Parti

Mustafa Yavuz – AK Parti

Kayıhan Pala – CHP

Nurhayat Altaca Kayışoğlu – CHP

Mehmet Atmaca – CHP

İsmet Büyükataman – MHP

Yüksel Selçuk Türkoğlu – İYİ Parti

Bursa 2. Bölge

Mustafa Varank – AK Parti

Ayhan Salman – AK Parti

Osman Mesten – AK Parti

Emel Gözükara Durmaz – AK Parti

Muhammet Müfit Aydın – AK Parti

Hasan Öztürk – CHP

Cemalettin Kani Torun – CHP

Orhan Sarıbal – CHP

Fevzi Zırhoğlu – MHP

Hasan Toktaş – İYİ Parti