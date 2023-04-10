İplik ithalatına damping önlemi

Ticaret Bakanlığı tarafından ha­zırlanan ithalatta haksız reka­betin önlenmesine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yü­rürlüğe girdi.

Buna göre, Gürcistan menşeli “do­kumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış şerit ve benzerleri” ürününe yönelik başlatılan damping soruşturması so­nucu, ürün ithalatının dampingli ol­duğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi. Bu çerçevede, söz konusu ürünün Gürcistan’dan Türkiye’ye ithalatında CIF bedelinin yüzde 15’i oranında dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda, ürünün Çin, Hindistan, Güney Kore ve Çin Tayva­nı’ndan ithalatında kilogram başına 2,2 dolar dampinge karşı kesin ön­lem uygulanacak.

Çin menşeli “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve na­kil vasıtalarına mahsus olanlar ha­riç)”, “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ile “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava ta­şıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ürünü ithala­tına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucu uygu­lanan önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden mey­dana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.