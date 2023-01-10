İnşaata çatı: YAPISİAD

YAPISİAD Bursa’da 20 bine yakın firma ve kuruluşun yer aldığı inşaat sektöründe; çö­züm üretip, ortak akıl oluşturma geleneğin­den yola çıkarak sektörün 16 önde gelen ismi­nin yan yana gelmesi ile kuruldu. YAPISİAD üye yapısı olarak sayısal çoğunluktan ziyade, niteliksel çoğunluk esaslarına özen göstere­rek çerçevesi çizilmiş ve sınırlandırılmış bir yapı içinde hareket edecektir. 19 Ekim 2022’de gerçekleşen ilk toplantıda ortak duygu ve düşüncelere sahip olunduğu görü­şünde birleşen sektör temsilcileri, yeni yılın ilk buluşmasını ise düzenli aralıklarla yapılan 7. birliktelik toplantısı vesilesiyle gerçekleş­tirdi. Her bir üyenin kendi tecrübelerini sek­tör temsilcileri ile paylaşma ilkesiyle kurulan ve Bursa’nın sektörel olarak gelişmesine katkı koymayı amaçlayan YAPISİAD; Yerel yönetimlerde dâhil kamu kurum ve kuruluş­larla sektörün iç içe geçmiş aktörlerini bir araya getirerek mevcut sorunların tespiti ve kalıcı çözüm önerileri üretebilmeyi hedeflemektedir.

YAPISİAD kurucu üyeleri:

Abdullah BURKAY- ABDULLAH BURKAY İNŞAAT

Alparslan ŞENOCAK – BTSO İnşaat ve Maden Komitelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, İMAR İNŞAAT

Aslı Esra YONTAR - FAYZEM MÜHENDİSLİK

Hasan SÖZÜNERİ - SÖZÜNERİ MİMARLIK

Hüseyin TUNCER - ELİT PREFABRİKE

İlhan ALTAY - ALTAY GROUP

İlker ORAL – SİNTA AŞ

Levent BİLEK – BİLEKLER GROUP

Nilüfer TAŞAN – TUER PLANLAMA

Nizamettin KAYAR – BİRKAYALAR HAFRİYAT

Osman YILDIZ – OYTAŞ - YILDIZ İNŞAAT

Ömer KUMOVA – KUMOVA İNŞAAT

Selçuk EREN – ECS CAM

Selçuk YALÇINBAYIR - DETAY İNŞAAT-PANULA AŞ

Suat GENÇOSMAN – GENÇOSMAN İNŞAAT

Yaşar POYRAZ - YAŞAR POYRAZ İNŞAAT