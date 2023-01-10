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İnşaata çatı: YAPISİAD

Bursa’da inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri YAPISİAD çatısı altında bir araya geldi. İnşaat sektörünün gücünü ortaya koyup, katkı sağlamak ve sorunlarına alternatif çözümler üretmek amacıyla 16 kurucu üyesi ile yola çıkan YAPISİAD; bugüne kadar farklı gündemlerin ele alındığı 6 toplantıyı hayata geçirdi.

Haberler 10.01.2023, 00:18
İnşaata çatı: YAPISİAD

YAPISİAD Bursa’da 20 bine yakın firma ve kuruluşun yer aldığı inşaat sektöründe; çö­züm üretip, ortak akıl oluşturma geleneğin­den yola çıkarak sektörün 16 önde gelen ismi­nin yan yana gelmesi ile kuruldu. YAPISİAD üye yapısı olarak sayısal çoğunluktan ziyade, niteliksel çoğunluk esaslarına özen göstere­rek çerçevesi çizilmiş ve sınırlandırılmış bir yapı içinde hareket edecektir. 19 Ekim 2022’de gerçekleşen ilk toplantıda ortak duygu ve düşüncelere sahip olunduğu görü­şünde birleşen sektör temsilcileri, yeni yılın ilk buluşmasını ise düzenli aralıklarla yapılan 7. birliktelik toplantısı vesilesiyle gerçekleş­tirdi. Her bir üyenin kendi tecrübelerini sek­tör temsilcileri ile paylaşma ilkesiyle kurulan ve Bursa’nın sektörel olarak gelişmesine katkı koymayı amaçlayan YAPISİAD; Yerel yönetimlerde dâhil kamu kurum ve kuruluş­larla sektörün iç içe geçmiş aktörlerini bir araya getirerek mevcut sorunların tespiti ve kalıcı çözüm önerileri üretebilmeyi hedeflemektedir.

YAPISİAD kurucu üyeleri:

Abdullah BURKAY- ABDULLAH BURKAY İNŞAAT

Alparslan ŞENOCAK – BTSO İnşaat ve Maden Komitelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, İMAR İNŞAAT

Aslı Esra YONTAR - FAYZEM MÜHENDİSLİK

Hasan SÖZÜNERİ - SÖZÜNERİ MİMARLIK

Hüseyin TUNCER - ELİT PREFABRİKE

İlhan ALTAY - ALTAY GROUP

İlker ORAL – SİNTA AŞ

Levent BİLEK – BİLEKLER GROUP

Nilüfer TAŞAN – TUER PLANLAMA

Nizamettin KAYAR – BİRKAYALAR HAFRİYAT

Osman YILDIZ – OYTAŞ - YILDIZ İNŞAAT

Ömer KUMOVA – KUMOVA İNŞAAT

Selçuk EREN – ECS CAM

Selçuk YALÇINBAYIR - DETAY İNŞAAT-PANULA AŞ

Suat GENÇOSMAN – GENÇOSMAN İNŞAAT

Yaşar POYRAZ - YAŞAR POYRAZ İNŞAAT

#YAPISİAD
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