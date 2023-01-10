İnşaata çatı: YAPISİAD
Bursa’da inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri YAPISİAD çatısı altında bir araya geldi. İnşaat sektörünün gücünü ortaya koyup, katkı sağlamak ve sorunlarına alternatif çözümler üretmek amacıyla 16 kurucu üyesi ile yola çıkan YAPISİAD; bugüne kadar farklı gündemlerin ele alındığı 6 toplantıyı hayata geçirdi.
YAPISİAD Bursa’da 20 bine yakın firma ve kuruluşun yer aldığı inşaat sektöründe; çözüm üretip, ortak akıl oluşturma geleneğinden yola çıkarak sektörün 16 önde gelen isminin yan yana gelmesi ile kuruldu. YAPISİAD üye yapısı olarak sayısal çoğunluktan ziyade, niteliksel çoğunluk esaslarına özen göstererek çerçevesi çizilmiş ve sınırlandırılmış bir yapı içinde hareket edecektir. 19 Ekim 2022’de gerçekleşen ilk toplantıda ortak duygu ve düşüncelere sahip olunduğu görüşünde birleşen sektör temsilcileri, yeni yılın ilk buluşmasını ise düzenli aralıklarla yapılan 7. birliktelik toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdi. Her bir üyenin kendi tecrübelerini sektör temsilcileri ile paylaşma ilkesiyle kurulan ve Bursa’nın sektörel olarak gelişmesine katkı koymayı amaçlayan YAPISİAD; Yerel yönetimlerde dâhil kamu kurum ve kuruluşlarla sektörün iç içe geçmiş aktörlerini bir araya getirerek mevcut sorunların tespiti ve kalıcı çözüm önerileri üretebilmeyi hedeflemektedir.
YAPISİAD kurucu üyeleri:
Abdullah BURKAY- ABDULLAH BURKAY İNŞAAT
Alparslan ŞENOCAK – BTSO İnşaat ve Maden Komitelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, İMAR İNŞAAT
Aslı Esra YONTAR - FAYZEM MÜHENDİSLİK
Hasan SÖZÜNERİ - SÖZÜNERİ MİMARLIK
Hüseyin TUNCER - ELİT PREFABRİKE
İlhan ALTAY - ALTAY GROUP
İlker ORAL – SİNTA AŞ
Levent BİLEK – BİLEKLER GROUP
Nilüfer TAŞAN – TUER PLANLAMA
Nizamettin KAYAR – BİRKAYALAR HAFRİYAT
Osman YILDIZ – OYTAŞ - YILDIZ İNŞAAT
Ömer KUMOVA – KUMOVA İNŞAAT
Selçuk EREN – ECS CAM
Selçuk YALÇINBAYIR - DETAY İNŞAAT-PANULA AŞ
Suat GENÇOSMAN – GENÇOSMAN İNŞAAT
Yaşar POYRAZ - YAŞAR POYRAZ İNŞAAT
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