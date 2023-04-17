İnegöl OSB’de Zeki Şahin güven tazeledi
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nin 19. Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Başkan Zeki Şahin güven tazeledi.
İnegöl OSB Toplantı Salonu’nda yapılan genel kurula SANKO Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Konukoğlu, Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Küçükçalık, Starwood Orman Ürünleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, Göliplik Şeremet Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Şeremet ile çok sayıda sanayici iş adamı katıldı.
Divan Başkanlığı’nı SANKO Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Konukoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da, Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet raporları okunup ibra edildikten sonra seçimlere gidildi.
“Var gücümüzle çalışıyoruz”
İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına 4’üncü kez seçilen Zeki Şahin, “OSB’miz her geçen gün büyüyor ve gelişmeye devam ediyor. Bünyemizde ülkemizin önemli firmaları yer alıyor ve ülke ekonomimize ciddi manada katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve inşallah bundan sonrada çalışacağız” dedi.
İnegöl OSB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Zeki Şahin (Başkan), Abdullah Özdemir, Osman Tekin,
Müslüm Esen ve Kayaşan Cinoğlu.
Denetleme Kurulu: Erdoğan Şeremet ve Kenan Sülek.
OSBÜK Üyeleri: Zeki Şahin, Abdullah Özdemir ve Osman Tekin.