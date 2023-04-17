İnegöl OSB’de Zeki Şahin güven tazeledi

İnegöl OSB Toplantı Salonu’nda yapılan genel kurula SANKO Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Konukoğlu, Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Kü­çükçalık, Starwood Orman Ürünleri A.Ş.Yö­netim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, Göliplik Şeremet Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Şeremet ile çok sayıda sana­yici iş adamı katıldı.

Divan Başkanlığı’nı SANKO Tekstil Yöne­tim Kurulu Üyesi Fatih Konukoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da, Yönetim ve Dene­tim Kurullarının faaliyet raporları okunup ibra edildikten sonra seçimlere gidildi.

“Var gücümüzle çalışıyoruz”

İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanlı­ğına 4’üncü kez seçilen Zeki Şahin, “OSB’miz her geçen gün büyüyor ve geliş­meye devam ediyor. Bünyemizde ülkemi­zin önemli firmaları yer alıyor ve ülke ekonomimize ciddi manada katkı sağla­mak için var gücümüzle çalışıyoruz ve in­şallah bundan sonrada çalışacağız” dedi.

İnegöl OSB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Zeki Şahin (Başkan), Abdullah Özdemir, Osman Tekin,

Müslüm Esen ve Kayaşan Cinoğlu.

Denetleme Kurulu: Erdoğan Şeremet ve Kenan Sülek.

OSBÜK Üyeleri: Zeki Şahin, Abdullah Özdemir ve Osman Tekin.