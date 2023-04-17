banner34

banner6

Son Dakika

İnegöl OSB’de Zeki Şahin güven tazeledi

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nin 19. Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Başkan Zeki Şahin güven tazeledi.

Haberler 17.04.2023, 23:53
İnegöl OSB’de Zeki Şahin güven tazeledi

İnegöl OSB Toplantı Salonu’nda yapılan genel kurula SANKO Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Konukoğlu, Küçükçalık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Kü­çükçalık, Starwood Orman Ürünleri A.Ş.Yö­netim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, Göliplik Şeremet Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Şeremet ile çok sayıda sana­yici iş adamı katıldı.

Divan Başkanlığı’nı SANKO Tekstil Yöne­tim Kurulu Üyesi Fatih Konukoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da, Yönetim ve Dene­tim Kurullarının faaliyet raporları okunup ibra edildikten sonra seçimlere gidildi.

“Var gücümüzle çalışıyoruz”

İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanlı­ğına 4’üncü kez seçilen Zeki Şahin, “OSB’miz her geçen gün büyüyor ve geliş­meye devam ediyor. Bünyemizde ülkemi­zin önemli firmaları yer alıyor ve ülke ekonomimize ciddi manada katkı sağla­mak için var gücümüzle çalışıyoruz ve in­şallah bundan sonrada çalışacağız” dedi.

İnegöl OSB Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Zeki Şahin (Başkan), Abdullah Özdemir, Osman Tekin,

Müslüm Esen ve Kayaşan Cinoğlu.

Denetleme Kurulu: Erdoğan Şeremet ve Kenan Sülek.

OSBÜK Üyeleri: Zeki Şahin, Abdullah Özdemir ve Osman Tekin.

#İnegöl #OSB #zeki şahin
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18