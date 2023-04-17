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İhracatçılar yıla umutlu bakıyor

UİB’e bağlı birliklerde genel kurullar tamamlandı. Genel kurullarda birliklerin 2022 yılı performansları değerlendirilirken, sektörlerin 2023 yılına ilişkin hedefleri masaya yatırıldı.

Haberler 17.04.2023, 23:51
İhracatçılar yıla umutlu bakıyor

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren 5 birliğin 2022 Yılı Olağan Kurul Toplantıları birlik üyelerinin katılımıyla ger­çekleşti. Genel kurullarda birliklerin 2022 yılı per­formansları ve gelecek dönem hedefleri konuşuldu.

OİB hedef yükseltti

Otomotiv Endüstrisi İhracat­çıları Birliği (OİB) 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı­sında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandemi, te­darik zinciri problemleri, çip krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı nede­niyle sektörün zor dönemlerden geçtiğini söyledi.

Bugünlere bakıldığında çip kri­zinin etkilerinin giderek azaldığı ve küresel çapta pazarın canlan­dığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Çelik şöyle konuştu: “34 milyar dolar doların üstünde bir rakamla tarihimizdeki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı he­defliyoruz. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkilerinin daha da azalması ile yılsonu hedefimizin üstünde bir rakama ulaşacağı­mıza inancımız tam.”

UTİB dünyada üst basamaklarda

Uludağ Tekstil İhra­catçıları Birliği’nin (UTİB) 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda ko­nuşan Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Birlik olarak ih­racatta dünya sıralama­sında üst basamaklarda yer aldıklarının altını çizdi.

Geçen yıl, küresel daralma­nın etkilerine karşın Türki­ye’nin tekstil ve ham madde­leri ihracatının yüzde 3,1 arttığına dikkat çeken Engin, “Tüm olumsuzluk­lara rağmen ihracat performansımızı 1 milyar 352 milyon dolar seviyesinde gerçekleştirdik. Tekstilde kilogram başı ihracat değerimiz 8,9 do­lar oldu. Tüm bu veriler, Bur­sa’nın Türkiye’nin üretim üssü konumunda olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

Verimlilik ve otomasyon vurgusu

Uludağ Hazır Gi­yim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Ku­rulu Başkanı Nüvit Gündemir, Türki­ye’nin hazır giyim ihracatı­nın yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 azaldığını belirte­rek, “Ülkemizdeki geçtiği­miz dönemlerdeki döviz po­litikaları sonucu enerji ve işçilik maliyetleri­mizi rekabetçili­ğin dışına taşıyor. Türkiye’nin artık fiyat öncelikli poli­tikalarla pa­zarda geniş­leme yakalaması çok zor. Üretim metotları­mızda daha fazla ve­rimlilik ve otomas­yona çalışmamız gerekir” diye konuştu.

Kamiloğlu ihracattaki gerilemeye dikkat çekti

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İh­racatçıları Birliği’nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda sektör ile ilgili değer­lendirmelerde bulunan Yönetim Ku­rulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, Bir­lik’in geçtiğimiz yıl 318,6 milyon dolarlık ihracatla hedeflerinin üzerine çıktığını kaydetti. Döviz kuru­nun sabit seyretmesinin ihra­catı olumsuz etkilediğini belir­ten Kamiloğlu, “Bu yılın ilk çeyreğinde ihracatımız orta­lama yüzde 30 oranında geri­ledi. Bu düşüşte düşük döviz kuru ve üretim maliyetlerinin yükselişinin yanı sıra domates salçası ve dondurulmuş pata­tesler gibi temel ihraç ürünle­rimizin ihracatına getirilen kota uygulamaları büyük öl­çüde etkili olmuştur. Sabit dö­viz kuru ve bazı ürünlerde ge­tirilen ihracat kısıtlamalarının devam ettirilmesi halinde ihracatımızın durma nokta­sına gelmesi kaçınılmazdır” açıklamasında bulundu.

UYMSİB tarımda süreklilik için çalışıyor

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçı­ları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Bir­lik’in 2022 Yılı Olağan Genel Ku­rulu’nda yaptığı konuşmada, 2022 yılının iklimsel zorluklar ve yaşanan diğer olumsuzluklar nedeniyle tüm dünyada zor bir yıl olarak geçtiğini dile ge­tirdi.

Birlik olarak çeşitli ürünle­rin ve Bursa siyah incirinin dünya çapında tanıtılması için çalışmalar gerçekleştir­diklerini kaydeden Prof. Dr. Yazgan, “Bu tür faaliyetleri­mizi sürdürerek, tarımsal faaliyetlerde sürekliliğe ve gelişime katkı sunmaya de­vam edeceğiz” şeklinde konuştu.

#UİB #İhracat
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