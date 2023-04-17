İhracatçılar yıla umutlu bakıyor
UİB’e bağlı birliklerde genel kurullar tamamlandı. Genel kurullarda birliklerin 2022 yılı performansları değerlendirilirken, sektörlerin 2023 yılına ilişkin hedefleri masaya yatırıldı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren 5 birliğin 2022 Yılı Olağan Kurul Toplantıları birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Genel kurullarda birliklerin 2022 yılı performansları ve gelecek dönem hedefleri konuşuldu.
OİB hedef yükseltti
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandemi, tedarik zinciri problemleri, çip krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sektörün zor dönemlerden geçtiğini söyledi.
Bugünlere bakıldığında çip krizinin etkilerinin giderek azaldığı ve küresel çapta pazarın canlandığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Çelik şöyle konuştu: “34 milyar dolar doların üstünde bir rakamla tarihimizdeki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkilerinin daha da azalması ile yılsonu hedefimizin üstünde bir rakama ulaşacağımıza inancımız tam.”
UTİB dünyada üst basamaklarda
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Birlik olarak ihracatta dünya sıralamasında üst basamaklarda yer aldıklarının altını çizdi.
Geçen yıl, küresel daralmanın etkilerine karşın Türkiye’nin tekstil ve ham maddeleri ihracatının yüzde 3,1 arttığına dikkat çeken Engin, “Tüm olumsuzluklara rağmen ihracat performansımızı 1 milyar 352 milyon dolar seviyesinde gerçekleştirdik. Tekstilde kilogram başı ihracat değerimiz 8,9 dolar oldu. Tüm bu veriler, Bursa’nın Türkiye’nin üretim üssü konumunda olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.
Verimlilik ve otomasyon vurgusu
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Türkiye’nin hazır giyim ihracatının yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 azaldığını belirterek, “Ülkemizdeki geçtiğimiz dönemlerdeki döviz politikaları sonucu enerji ve işçilik maliyetlerimizi rekabetçiliğin dışına taşıyor. Türkiye’nin artık fiyat öncelikli politikalarla pazarda genişleme yakalaması çok zor. Üretim metotlarımızda daha fazla verimlilik ve otomasyona çalışmamız gerekir” diye konuştu.
Kamiloğlu ihracattaki gerilemeye dikkat çekti
Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda sektör ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, Birlik’in geçtiğimiz yıl 318,6 milyon dolarlık ihracatla hedeflerinin üzerine çıktığını kaydetti. Döviz kurunun sabit seyretmesinin ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Kamiloğlu, “Bu yılın ilk çeyreğinde ihracatımız ortalama yüzde 30 oranında geriledi. Bu düşüşte düşük döviz kuru ve üretim maliyetlerinin yükselişinin yanı sıra domates salçası ve dondurulmuş patatesler gibi temel ihraç ürünlerimizin ihracatına getirilen kota uygulamaları büyük ölçüde etkili olmuştur. Sabit döviz kuru ve bazı ürünlerde getirilen ihracat kısıtlamalarının devam ettirilmesi halinde ihracatımızın durma noktasına gelmesi kaçınılmazdır” açıklamasında bulundu.
UYMSİB tarımda süreklilik için çalışıyor
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Birlik’in 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 2022 yılının iklimsel zorluklar ve yaşanan diğer olumsuzluklar nedeniyle tüm dünyada zor bir yıl olarak geçtiğini dile getirdi.
Birlik olarak çeşitli ürünlerin ve Bursa siyah incirinin dünya çapında tanıtılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Yazgan, “Bu tür faaliyetlerimizi sürdürerek, tarımsal faaliyetlerde sürekliliğe ve gelişime katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.