İhracata deprem etkisi

Semih AYDIN

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat, 6 Şubat tarihli depremlerin ger­çekleştiği şubatta, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6,4 azalarak 18 milyar 638 milyon dolara geriledi, ithalat ise yüzde 10,6 artışla 30 milyar 833 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 52,8 arttı

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 3,5 artışla 49 milyar 471 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise bu dönemde yüzde 52,8 artışla 12 milyar 194 mil­yon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mus­tafa Gültepe, deprem bölge­sindeki 11 ilin ihracatının yüzde 43 düşüşle 985 milyon dolara gerilediğini bildirdi. Gültepe, depremden az etkile­nen Adana ve Gaziantep gibi illerde üretimin devam etti­ğini, Kahramanmaraş ve Ma­latya’da ise çarkların döndüğünü söyledi. Bu illerde yer yer yüzde 30 kapasiteye ulaşıldığını açıklayan Gül­tepe, deprem bölgesinde bay­ramdan sonra 60 kapasiteye ulaşılabileceğini belirtti.

Otomotiv liderliğini korudu

Şubat ayında ihracata en yüksek kat­kıyı 2,6 milyar dolarla otomotiv sek­törü verdi. İlk beşteki diğer sektörler ise 2,3 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar do­larla hazır giyim, 1,3 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,1 milyar do­larla çelik şeklinde sıralandı.

Geçtiğimiz ay 18 il ihracatını artırır­ken en çok ihracat yapan ilk 5 ile sıra­sıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Şubat ayında birim ihra­cat değeri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artışla 1,69 dolara yükseldi.

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ül­keler Almanya, İtalya, ABD, Rusya ve İngiltere oldu.

Bursa’nın ihracatı yüzde 4,2 düştü

Şubat ayında Bursa’nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 düşüşle 1 milyar 290 milyon 481 bin dolar oldu.

Söz konusu dönemde 579 milyon 509 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv, Bursa’da ihracata en fazla katkı koyan sektör oldu. Bursa’nın otomotiv ihracatı geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 8 artış gösterdi. Şubat ayında Bursa’da en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler 133 milyon 996 bin dolarla hazır giyim, 106 milyon 745 bin dolarla makine, 105 milyon 676 bin dolarla tekstil ve 74 milyon 712 bin dolarla çelik oldu.

Bir önceki ay Bursa’dan en fazla ihracat yapılan ülke 198 milyon 733 bin dolarla Almanya olurken, bu ülkeyi 178 milyon 962 bin dolarla Fransa, 90 milyon 12 bin dolarla İtalya, 83 milyon 996 bin dolarla İspanya ve 52 milyon 861 bin dolarla Romanya takip etti.

Şubat ayında Bursa’dan Fransa’ya yapılan ihracatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85 artış yaşanırken, ABD’ye yapılan ihracatta ise yüzde 45,4 düşüş yaşandı.