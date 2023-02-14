İhracat ve ithalat birim değer endeksleri 2022’de yükseldi

Buna göre, ihracat birim değer endeksi 2022 Aralık’ta bir ön­ceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 yükseldi. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9, yakıtlarda yüzde 27,5 ve imalat sana­yisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,6 artış kaydetti.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir ön­ceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,9 yükseldi. Endeks, 2022 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi Aralık 2022’de yıllık bazda yüzde 8,6 yük­seldi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,3, yakıtlarda yüzde 33,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,8 düştü.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,2 yükseldi. Endeks, 2022 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 23,9 artış kaydetti.