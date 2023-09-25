IBIA EXPO başlıyor

Fuarın ikinci yılında artan talep, sektörün yükselen değeri olarak Tür­kiye’nin adını daha da yükseklere taşıyacak. Ülke genelinde sektörünün ilk fuarı olan IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, Avrasya’nın en büyük, dünyanın 2’inci büyük fuarı konumunda yer alıyor. BİFAŞ Fuarcılık tarafından bu yıl 2’ncisi dü­zenlenecek olan IBIA EXPO, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarih­leri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde binlerce ziya­retçisi ile sektör profesyo­nellerini buluşturacak. Türkiye’nin yatak teknoloji­leri konusunda tek fuarı olan IBIA EXPO, yatak yan sanayi, ma kine ve ekipman­ların profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olma sının yanı sıra 91 ülkeden 22 bine yakın yerli ve yabancı alı­cıyı ağırlamaya hazırlanıyor.