IBIA EXPO başlıyor
Yatak ve yan sanayi sektörünün öncü markalarının bir araya geleceği IBIA EXPO, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde binlerce ziyaretçisi ile sektör profesyonellerine kapılarını açacak.
Fuarın ikinci yılında artan talep, sektörün yükselen değeri olarak Türkiye’nin adını daha da yükseklere taşıyacak. Ülke genelinde sektörünün ilk fuarı olan IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, Avrasya’nın en büyük, dünyanın 2’inci büyük fuarı konumunda yer alıyor. BİFAŞ Fuarcılık tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan IBIA EXPO, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde binlerce ziyaretçisi ile sektör profesyonellerini buluşturacak. Türkiye’nin yatak teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA EXPO, yatak yan sanayi, ma kine ve ekipmanların profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olma sının yanı sıra 91 ülkeden 22 bine yakın yerli ve yabancı alıcıyı ağırlamaya hazırlanıyor.