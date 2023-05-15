HOMETEX başlıyor

Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sana­yicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ti­caret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi or­ganizasyonuyla düzenlenen HOMETEX, 16 - 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında dünyanın farklı coğrafyalarından gelecek sektör profesyonellerini ağırla­yacak.

Geçen sene 11 salonda top­lam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen HOMETEX, sektörün ulusal ve uluslararası oyuncularını İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturmuştu. Yerli ve yabancı 650’yi aşkın firmanın yeni ürünlerini sergi­lediği fuarda 5 gün boyunca 126 ülkeden 170 bin ziyaret ya­pılırken iş hacmi ise beklenti­leri de aşarak yaklaşık 1,5 mil­yar dolar olarak gerçekleşmişti.

Sektörün çatı kuruluşu TET­SİAD tarafından KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonuyla dü­zenlenen HOMETEX, sektörde bu yıl da moda ve trendleri be­lirleyecek. 2022 yılındaki başa­rısıyla gerek katılımcılar ge­rekse de ziyaretçiler tarafından bugüne kadar ev tekstili sektö­rüne yönelik yapılmış en başa­rılı organizasyon olarak nite­lendirilen HOMETEX, 16-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında sektör profesyonellerini İstan­bul Fuar Merkezi’nde ağırlaya­cak. Fuarda Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanın­dan üreticiler de stantlardaki yerini alacak.