HOMETEX başlıyor
Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan HOMETEX, bugün kapılarını açıyor.
Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX, 16 - 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında dünyanın farklı coğrafyalarından gelecek sektör profesyonellerini ağırlayacak.
Geçen sene 11 salonda toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen HOMETEX, sektörün ulusal ve uluslararası oyuncularını İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturmuştu. Yerli ve yabancı 650’yi aşkın firmanın yeni ürünlerini sergilediği fuarda 5 gün boyunca 126 ülkeden 170 bin ziyaret yapılırken iş hacmi ise beklentileri de aşarak yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Sektörün çatı kuruluşu TETSİAD tarafından KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX, sektörde bu yıl da moda ve trendleri belirleyecek. 2022 yılındaki başarısıyla gerek katılımcılar gerekse de ziyaretçiler tarafından bugüne kadar ev tekstili sektörüne yönelik yapılmış en başarılı organizasyon olarak nitelendirilen HOMETEX, 16-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında sektör profesyonellerini İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırlayacak. Fuarda Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından üreticiler de stantlardaki yerini alacak.