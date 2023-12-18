Heimtextil Frankfurt başlıyor

﻿Her sene ev tekstili ve tekstil sektörlerinin liderlerini bir araya getiren lider ticaret fuarı olan Heimtextil, 9 – 12 Ocak 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenecek. 2023’te yılında 2.400 katılımcıyı ve 44.000 ziyaretçiyi buluşturan Heimtextil Frankfurt fuarına Türkiye’den de büyük bir ilgi görüyor. Geçen yıl 50 ülkeden 2 bin 200’den fazla katılımcı yer alırken Türkiye’yi ise 300’ün üzerinde katılımcı firma temsil etmişti.

Zor günler geçiren Türk tekstili için yeni pazar imkanlarının kapılarını aralayacak. İç mekan tekstilleri, iç tasarım ve iç mekan trendleri için tekstil sektörünün en önemli küresel etkinliği konumunda olan Heimtextil Frankfurt’ta, yeni ürünler ve trendlerle sezona start verilecek.