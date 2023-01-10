Heimtextil başlıyor

Semih AYDIN

Ev tekstili alanının lider uluslararası ticaret fuarı olan Heimtextil, 10 – 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Alman­ya’nın Frankfurt kentindeki Messe Frankfurt’ta düzenlene­cek. Sektörde sezonun ilk etkin­liği olacak Heimtextil Frankfurt’ta 50 ülkeden 2 bin 200’den fazla katılımcı yer alacak.

İç mekan tekstilleri, iç tasarım ve iç mekan trendleri için tekstil sektörünün en önemli küresel etkinliği konumunda olan He­imtextil Frankfurt’ta, yeni ürün­ler ve trendlerle sezona start verilecek.

Fuara dünyanın dört bir ya­nından 2 bin 200’ü aşkın firma katılım sağlarken, Bursa firma­ları adeta Almanya çıkarması yapacak.

Heimtextil 2023’e en fazla fir­mayla katılım sağlayacak ülke­ler arasında Türkiye de yer alı­yor. Almanya’daki fuara ülkemizden katılım için 315 firma kayıt yaptırırken, fuara Bursa’dan 116 firma katılacak.

Heimtextil Fuarı’yla ilgili de­ğerlendirmelerde bulunan Tür­kiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Ku­rulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, fuara Türkiye’de rekor katılım olacağına dikkat çekti. Bayram, “Frankfurt’ta düzenle­necek olan Heimtextil Fuarı’na, sektörün çatı kuruluşu olarak Türkiye’den 315 firma ile katı­lım sağlayacağız. Bu sayı bir rekor. Kiraladığımız 23 bin met­rekarelik alanda Türk ev tekstili sektörünün gücünü ve büyük­lüğünü tüm dünyaya gösterece­ğiz. Bu fuar sektör olarak 2023 hedefimiz olan 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmamızda büyük bir araç olacak” dedi.

Heimtextil'e Katılacak Bursa Firmaları

1 ADEKO Dizayn

2 Adenteks Dizayn

3 Adoksan Tekstil

4 Ahmet Sabuncular Teks.

5 Akarca Tekstil

6 Akar Group

7 Aktül Tekstil

8 Aleran Tekstil

9 Alfa Kartela

10 Alfateks Tekstil

11 Ali Bayhan Tekstil

12 Anılsan Havlu

13 ANY Tekstil

14 Armada Fabric Tekstil

15 Armiteks Dokuma

16 Ayhan Denizci Tekstil

17 Aymes Ev Tekstil

18 Aymina Dokuma Tekstil

19 Benti Tekstil

20 Berteks Tekstil

21 Bezmez Ev Tekstil

22 Birce Tekstil

23 BrodeArte Tekstil

24 Broderteks Gipür Boya

25 Burkay Tekstil

26 BYD Dış Ticaret

27 BYT Dokuma

28 Çahan Tekstil

29 Cegi Tekstil

30 Çevikel Tekstil

31 Dali Tekstil

32 Dersiyon Tekstil

33 Devore Tekstil

34 Dikici Tekstil

35 Dilhan Tekstil

36 DKC Teknik Kaplama

37 Doveteks Tekstil

38 Egesim İplik

39 Eğretli Gıda ve Tekstil

40 Ekart Tekstil

41 Elart Çeyiz

42 Elenor Tekstil

43 Elvin Tekstil

44 Ereniş Seteks Tekstil

45 E.S.C. Tekstil

46 Espiole - Nursultan Teks.

47 Etiket Dokuma ve Teks.

48 Evimteks Tekstil

49 Fabricana Tekstil

50 Fakıbaba Tekstil

51 Festino Tekstil

52 Finber Mefruşat Tekstil

53 Fulara Dış Ticaret

54 GDA Dokuma Tekstil

55 Göksim İplik Tekstil

56 Göktepe Tekstil

57 Gökyıldız Tekstil

58 Güleser Tekstil

59 Gül Tekstil Dokuma

60 Gürkan Brode Tekstil

61 Hage Tekstil

62 Harput Tekstil

63 Hasmen Mefruşat Tekstil

64 Hometex Konfeksiyon

65 Hürtekstil Sanayi

66 İpeker Tekstil

67 İpekiş Mensucat

68 İsbay Tekstil

69 Jadidtex Textile

70 Kaçar Textile

71 Kırayteks Tekstil

72 Köksal Brode Tekstil

73 Korteks Mensucat

74 Kotaş Tekstil

75 Küçükçalık Tekstil

76 Küçükerler Tekstil

77 Kupon Tekstil

78 La Casa Tekstil

79 LAYA Tekstil

80 Lodos Makina

81 Marsteks Döş. Kumaş

82 Marteks Marmara Tekstil

83 Melih Aker Tekstil

84 MetroMat Matbaacılık

85 Minteks Tekstil

86 Modanlı Tekstil

87 Monades Tekstil

88 Moon Desg. Sevilay Teks.

89 Moral Tekstil

90 Nese Kimya

91 Nihat Bursalı Tekstil

92 Ofer Dış Ticaret

93 Öndizayn Tekstil

94 Orca Home Teknik Tekstil

95 Ozanteks Tekstil

96 Özdilek Ev Tekstili

97 Perdekor Tekstil

98 Pijon Tekstil

99 Polyteks Tekstil

100 Prestij Mensucat

101 RB Karesi Tekstil

102 Reisoğlu İplik

103 Rekor Dokumacılık

104 SAFAS Tekstil

105 SEBA Mensucat

106 Subu Tekstil

107 Taka Fabrics

108 Teksium Tekstil Ürünleri

109 Tüzemen Tekstil

110 Turkuaz Tekstil

111 Ustaoğlu Tekstil

112 Uzunlar Dokuma Tekstil

113 Vanelli Tekstil

114 Vino Kadife Tekstil

115 Weavers Tekstil

116 Ziyaoğlu Tekstil