Heimtextil başlıyor
Dünyanın en büyük ev tekstil fuarı olan Heimtextil Frankfurt bugün kapılarını açıyor. Sektörün dev buluşmasına Bursa’dan 116 firma katılacak.
Semih AYDIN
Ev tekstili alanının lider uluslararası ticaret fuarı olan Heimtextil, 10 – 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentindeki Messe Frankfurt’ta düzenlenecek. Sektörde sezonun ilk etkinliği olacak Heimtextil Frankfurt’ta 50 ülkeden 2 bin 200’den fazla katılımcı yer alacak.
İç mekan tekstilleri, iç tasarım ve iç mekan trendleri için tekstil sektörünün en önemli küresel etkinliği konumunda olan Heimtextil Frankfurt’ta, yeni ürünler ve trendlerle sezona start verilecek.
Fuara dünyanın dört bir yanından 2 bin 200’ü aşkın firma katılım sağlarken, Bursa firmaları adeta Almanya çıkarması yapacak.
Heimtextil 2023’e en fazla firmayla katılım sağlayacak ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Almanya’daki fuara ülkemizden katılım için 315 firma kayıt yaptırırken, fuara Bursa’dan 116 firma katılacak.
Heimtextil Fuarı’yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, fuara Türkiye’de rekor katılım olacağına dikkat çekti. Bayram, “Frankfurt’ta düzenlenecek olan Heimtextil Fuarı’na, sektörün çatı kuruluşu olarak Türkiye’den 315 firma ile katılım sağlayacağız. Bu sayı bir rekor. Kiraladığımız 23 bin metrekarelik alanda Türk ev tekstili sektörünün gücünü ve büyüklüğünü tüm dünyaya göstereceğiz. Bu fuar sektör olarak 2023 hedefimiz olan 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmamızda büyük bir araç olacak” dedi.
Heimtextil'e Katılacak Bursa Firmaları
1 ADEKO Dizayn
2 Adenteks Dizayn
3 Adoksan Tekstil
4 Ahmet Sabuncular Teks.
5 Akarca Tekstil
6 Akar Group
7 Aktül Tekstil
8 Aleran Tekstil
9 Alfa Kartela
10 Alfateks Tekstil
11 Ali Bayhan Tekstil
12 Anılsan Havlu
13 ANY Tekstil
14 Armada Fabric Tekstil
15 Armiteks Dokuma
16 Ayhan Denizci Tekstil
17 Aymes Ev Tekstil
18 Aymina Dokuma Tekstil
19 Benti Tekstil
20 Berteks Tekstil
21 Bezmez Ev Tekstil
22 Birce Tekstil
23 BrodeArte Tekstil
24 Broderteks Gipür Boya
25 Burkay Tekstil
26 BYD Dış Ticaret
27 BYT Dokuma
28 Çahan Tekstil
29 Cegi Tekstil
30 Çevikel Tekstil
31 Dali Tekstil
32 Dersiyon Tekstil
33 Devore Tekstil
34 Dikici Tekstil
35 Dilhan Tekstil
36 DKC Teknik Kaplama
37 Doveteks Tekstil
38 Egesim İplik
39 Eğretli Gıda ve Tekstil
40 Ekart Tekstil
41 Elart Çeyiz
42 Elenor Tekstil
43 Elvin Tekstil
44 Ereniş Seteks Tekstil
45 E.S.C. Tekstil
46 Espiole - Nursultan Teks.
47 Etiket Dokuma ve Teks.
48 Evimteks Tekstil
49 Fabricana Tekstil
50 Fakıbaba Tekstil
51 Festino Tekstil
52 Finber Mefruşat Tekstil
53 Fulara Dış Ticaret
54 GDA Dokuma Tekstil
55 Göksim İplik Tekstil
56 Göktepe Tekstil
57 Gökyıldız Tekstil
58 Güleser Tekstil
59 Gül Tekstil Dokuma
60 Gürkan Brode Tekstil
61 Hage Tekstil
62 Harput Tekstil
63 Hasmen Mefruşat Tekstil
64 Hometex Konfeksiyon
65 Hürtekstil Sanayi
66 İpeker Tekstil
67 İpekiş Mensucat
68 İsbay Tekstil
69 Jadidtex Textile
70 Kaçar Textile
71 Kırayteks Tekstil
72 Köksal Brode Tekstil
73 Korteks Mensucat
74 Kotaş Tekstil
75 Küçükçalık Tekstil
76 Küçükerler Tekstil
77 Kupon Tekstil
78 La Casa Tekstil
79 LAYA Tekstil
80 Lodos Makina
81 Marsteks Döş. Kumaş
82 Marteks Marmara Tekstil
83 Melih Aker Tekstil
84 MetroMat Matbaacılık
85 Minteks Tekstil
86 Modanlı Tekstil
87 Monades Tekstil
88 Moon Desg. Sevilay Teks.
89 Moral Tekstil
90 Nese Kimya
91 Nihat Bursalı Tekstil
92 Ofer Dış Ticaret
93 Öndizayn Tekstil
94 Orca Home Teknik Tekstil
95 Ozanteks Tekstil
96 Özdilek Ev Tekstili
97 Perdekor Tekstil
98 Pijon Tekstil
99 Polyteks Tekstil
100 Prestij Mensucat
101 RB Karesi Tekstil
102 Reisoğlu İplik
103 Rekor Dokumacılık
104 SAFAS Tekstil
105 SEBA Mensucat
106 Subu Tekstil
107 Taka Fabrics
108 Teksium Tekstil Ürünleri
109 Tüzemen Tekstil
110 Turkuaz Tekstil
111 Ustaoğlu Tekstil
112 Uzunlar Dokuma Tekstil
113 Vanelli Tekstil
114 Vino Kadife Tekstil
115 Weavers Tekstil
116 Ziyaoğlu Tekstil
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