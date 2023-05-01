‘Hayat’tan 2 yeni hastane
Bursa sağlık sektörünün köklü kuruluşu Hayat Hastanesi, kuruluşunun 45’inci yıl dönümünü kutluyor. Hayat Hastanesi 45’inci yaşını Bursa ve İstanbul’da 2 yeni hastane yatırımı ile taçlandırıyor.
Özel Hayat Hastanesi’nin 45’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen toplantıda Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Hastane Başhekimi Dr. Fatih Özkul ve Genel Koordinatör Betül Kabalar basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hayat Hastanesi’nin adının Bursa’yla özdeşleştiğini dile getiren Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Fatih Özkul, 45 yıldır yaptıkları yatırımlar ve çalışmalarıyla Bursa’nın sağlık üssü olması yolunda katkı koyduklarını söyledi.
Bursa ve İstanbul’da yeni yatırım
Hayat Hastanesi’nin yeni yatırımlarından bahseden Başhekim Dr. Fatih Özkul ise, Özlüce’de yeni bir hastaneyi 3 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.
Özkul, İstanbul’da Pendik Şifa Hastanesi’ni bünyesine katarak İstanbul’da ve sağlık turizminde büyümeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.
GES yatırımları tamamlandı
Hayat Hastanesi olarak çevre hassasiyetine önem verdiklerine dikkat çeken Genel Koordinatör Betül Kabalar ise, elektrik tüketimlerini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için 2,5 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kabalar, 54 bin m2 alan üzerine kurulu güneş enerjisi santraliyle enerji üretimlerinin yüzde 100’ünü temiz enerjiden karşılayacaklarını söyledi.