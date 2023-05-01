‘Hayat’tan 2 yeni hastane

Özel Hayat Hastanesi’nin 45’inci yıl dö­nümü nedeniyle düzenlenen toplan­tıda Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Hastane Baş­hekimi Dr. Fatih Özkul ve Genel Koordinatör Betül Kabalar basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hayat Hastanesi’nin adının Bursa’yla öz­deşleştiğini dile getiren Özel Ha­yat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Fatih Özkul, 45 yıldır yaptıkları yatırımlar ve ça­lışmalarıyla Bursa’nın sağlık üssü olması yolunda katkı koydukla­rını söyledi.

Bursa ve İstanbul’da yeni yatırım

Hayat Hastanesi’nin yeni yatırımlarından bahseden Başhekim Dr. Fatih Özkul ise, Özlü­ce’de yeni bir hastaneyi 3 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Özkul, İstanbul’da Pendik Şifa Hastanesi’ni bünyesine katarak İstanbul’da ve sağlık turiz­minde büyümeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

GES yatırımları tamamlandı

Hayat Hastanesi olarak çevre hassasiye­tine önem verdik­lerine dikkat çeken Genel Koordinatör Betül Kabalar ise, elektrik tüketimle­rini yenilenebilir kaynaklardan kar­şılamak için 2,5 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kaba­lar, 54 bin m2 alan üzerine kurulu güneş enerjisi santraliyle enerji üretimlerinin yüzde 100’ünü temiz enerjiden karşılaya­caklarını söyledi.