GÖRSİAD 13 yaşında
Görükle Sanayi Bölgesi, Gökçeköy – İrfaniye ve Başköy bölgelerinde faaliyet gösteren sanayicileri aynı çatı altında toplayan GÖRSİAD, kuruluşunun 13’üncü yıl dönümünü kutluyor. Bölge adına referans kurum olma özelliği taşıyan dernek, yeni üyelerin katılımıyla gücüne güç katıyor.
Dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in önerisiyle 21 Nisan 2010 tarihinde 24 sanayicinin katılımıyla kurulan Görükle Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÖRSİAD) 13 yaşında.
Görükle ve civarında Bursa-İzmir karayolu 12’nci kilometre ile 32’nci kilometre yol güzergâhında yer alan gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve sınai faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulan GÖRSİAD, Görükle Sanayi Bölgesi, Gökçeköy – İrfaniye ve Başköy bölgelerinde yer alan gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve sınai faaliyetlerini desteklerken, bölge adına tüm kamu kurumlarınca referans kurum olma özelliği de taşıyor.
Kuruluşundan bugüne bölgenin ve bölge sanayicilerinin sorunlarını çözüme kavuşturmak adına önemli çalışmalar gerçekleştiren GÖRSİAD, yeni üyelerin katılımıyla gücüne güç katıyor. Günümüzde 74 üyeye ulaşan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, “Sınırlarımız içinde bulunan her bölgenin kendine özgü sorunları var. GÖRSİAD olarak bu sorunların hepsine aynı özenle yaklaşıyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz” dedi.
Çalışmalar hızla sürüyor
GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, bölgelerde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
“Görükle bölgemizin alt yapısı kısmen tamamlanmış durumda. Burada bazen elektrik kesintileri yaşanıyordu. Kurumla görüşerek, iyileştirme çalışmaları yapılmasını sağladık. Gökçeköy – İrfaniye bölgemiz için de 1/1000’lik plan çalışması takip ediliyor ve yol iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Başköy bölgemizde ise ana hattımız olan 30 km’lik yol Nilüfer Belediyesi tarafından açıldı. Bursagaz 1’nci kısma doğal gaz bağlantısını yaptı. 2’nci kısım için de çalışmalar devam ediyor. Buradaki en büyük eksikliğimiz ise kanalizasyon hattının olmaması.”
Dernek olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerle bölgelerinin ve üyelerinin sorunlarına çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Çetiner, “Üyelerimiz arasında ticari ilişkilerin gelişimini hedefliyoruz. Firmalardan gelen talepler üzerine eğitimler organize ediyoruz. Üye ziyaretleri gerçekleştirerek firmaların taleplerini dinliyoruz. Ayrıca üyelerimiz arasında da çeşitli indirim ve avantajlı alışverişler sağlıyoruz” dedi.,
GÖRSİAD Yönetim Kurulu:
1. Başkan: Engin Çetiner (BEKA-MAK MAKİNA)
2. Başkan Yrd.: Osman Aşlav (DEMİRCİOĞLU GRUOP)
3. Başkan Yrd.: Levent Bilek (BİLEKLER MAKİNA)
4. Genel Sekreter: Hamdi Altoca (DURMAZLAR MAKİNA)
5. Sayman: Özkan İrman (MİNTEKS TESKTİL)
6. Üye: Ferhan Şahin (ŞAHİNLER MAKİNA)
7. Üye: Osman Güler (ELEKTROTEKS)