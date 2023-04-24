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GÖRSİAD 13 yaşında

Görükle Sanayi Bölgesi, Gökçeköy – İrfaniye ve Başköy bölgelerinde faaliyet gösteren sanayicileri aynı çatı altında toplayan GÖRSİAD, kuruluşunun 13’üncü yıl dönümünü kutluyor. Bölge adına referans kurum olma özelliği taşıyan dernek, yeni üyelerin katılımıyla gücüne güç katıyor.

Haberler 24.04.2023, 23:40
GÖRSİAD 13 yaşında

Dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mus­tafa Bozbey’in önerisiyle 21 Nisan 2010 tarihinde 24 sanayicinin katılımıyla kurulan Görükle Sanayici ve İş İnsanları Der­neği (GÖRSİAD) 13 yaşında.

Görükle ve civarında Bursa-İzmir ka­rayolu 12’nci kilometre ile 32’nci kilo­metre yol güzergâhında yer alan gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve sınai faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulan GÖRSİAD, Görükle Sanayi Böl­gesi, Gökçeköy – İrfaniye ve Başköy bölgelerinde yer alan gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve sınai faaliyetlerini desteklerken, bölge adına tüm kamu kurumla­rınca referans kurum olma özelliği de taşıyor.

Kuruluşundan bugüne bölgenin ve bölge sa­nayicilerinin sorunlarını çözüme kavuştur­mak adına önemli çalışmalar gerçekleştiren GÖRSİAD, yeni üyelerin katılımıyla gücüne güç katıyor. Günümüzde 74 üyeye ulaşan derneğin Yönetim Kurulu Baş­kanı Engin Çetiner, “Sınırlarımız içinde bulunan her bölgenin kendine özgü sorunları var. GÖRSİAD olarak bu sorunların hepsine aynı özenle yaklaşıyor ve çözüm odaklı çalışıyo­ruz” dedi.

Çalışmalar hızla sürüyor

GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çe­tiner, bölgelerde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Görükle bölgemizin alt yapısı kısmen ta­mamlanmış durumda. Burada bazen elektrik kesintileri yaşanıyordu. Kurumla görüşerek, iyileştirme çalışmaları yapılmasını sağladık. Gökçeköy – İrfaniye bölgemiz için de 1/1000’lik plan çalışması takip ediliyor ve yol iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Başköy böl­gemizde ise ana hattımız olan 30 km’lik yol Ni­lüfer Belediyesi tarafından açıldı. Bursagaz 1’nci kısma doğal gaz bağlantısını yaptı. 2’nci kısım için de çalışmalar devam ediyor. Bura­daki en büyük eksikliğimiz ise kanalizasyon hattının olmaması.”

Dernek olarak gerçekleştirdikleri etkinlik­lerle bölgelerinin ve üyelerinin sorunlarına çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Çetiner, “Üyelerimiz arasında ticari ilişki­lerin gelişimini hedefliyoruz. Firmalardan gelen talepler üzerine eğitimler organize edi­yoruz. Üye ziyaretleri gerçekleştirerek firmala­rın taleplerini dinliyoruz. Ayrıca üyelerimiz arasında da çeşitli indirim ve avantajlı alışve­rişler sağlıyoruz” dedi.,

GÖRSİAD Yönetim Kurulu:

1. Başkan: Engin Çetiner (BEKA-MAK MAKİNA)

2. Başkan Yrd.: Osman Aşlav (DEMİRCİOĞLU GRUOP)

3. Başkan Yrd.: Levent Bilek (BİLEKLER MAKİNA)

4. Genel Sekreter: Hamdi Altoca (DURMAZLAR MAKİNA)

5. Sayman: Özkan İrman (MİNTEKS TESKTİL)

6. Üye: Ferhan Şahin (ŞAHİNLER MAKİNA)

7. Üye: Osman Güler (ELEKTROTEKS)

#GÖRSİAD
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