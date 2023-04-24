Dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mus­tafa Bozbey’in önerisiyle 21 Nisan 2010 tarihinde 24 sanayicinin katılımıyla kurulan Görükle Sanayici ve İş İnsanları Der­neği (GÖRSİAD) 13 yaşında.

Görükle ve civarında Bursa-İzmir ka­rayolu 12’nci kilometre ile 32’nci kilo­metre yol güzergâhında yer alan gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve sınai faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulan GÖRSİAD, Görükle Sanayi Böl­gesi, Gökçeköy – İrfaniye ve Başköy bölgelerinde yer alan gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve sınai faaliyetlerini desteklerken, bölge adına tüm kamu kurumla­rınca referans kurum olma özelliği de taşıyor.

Kuruluşundan bugüne bölgenin ve bölge sa­nayicilerinin sorunlarını çözüme kavuştur­mak adına önemli çalışmalar gerçekleştiren GÖRSİAD, yeni üyelerin katılımıyla gücüne güç katıyor. Günümüzde 74 üyeye ulaşan derneğin Yönetim Kurulu Baş­kanı Engin Çetiner, “Sınırlarımız içinde bulunan her bölgenin kendine özgü sorunları var. GÖRSİAD olarak bu sorunların hepsine aynı özenle yaklaşıyor ve çözüm odaklı çalışıyo­ruz” dedi.

Çalışmalar hızla sürüyor

GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çe­tiner, bölgelerde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Görükle bölgemizin alt yapısı kısmen ta­mamlanmış durumda. Burada bazen elektrik kesintileri yaşanıyordu. Kurumla görüşerek, iyileştirme çalışmaları yapılmasını sağladık. Gökçeköy – İrfaniye bölgemiz için de 1/1000’lik plan çalışması takip ediliyor ve yol iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Başköy böl­gemizde ise ana hattımız olan 30 km’lik yol Ni­lüfer Belediyesi tarafından açıldı. Bursagaz 1’nci kısma doğal gaz bağlantısını yaptı. 2’nci kısım için de çalışmalar devam ediyor. Bura­daki en büyük eksikliğimiz ise kanalizasyon hattının olmaması.”

Dernek olarak gerçekleştirdikleri etkinlik­lerle bölgelerinin ve üyelerinin sorunlarına çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Çetiner, “Üyelerimiz arasında ticari ilişki­lerin gelişimini hedefliyoruz. Firmalardan gelen talepler üzerine eğitimler organize edi­yoruz. Üye ziyaretleri gerçekleştirerek firmala­rın taleplerini dinliyoruz. Ayrıca üyelerimiz arasında da çeşitli indirim ve avantajlı alışve­rişler sağlıyoruz” dedi.,

GÖRSİAD Yönetim Kurulu:

1. Başkan: Engin Çetiner (BEKA-MAK MAKİNA)

2. Başkan Yrd.: Osman Aşlav (DEMİRCİOĞLU GRUOP)

3. Başkan Yrd.: Levent Bilek (BİLEKLER MAKİNA)

4. Genel Sekreter: Hamdi Altoca (DURMAZLAR MAKİNA)

5. Sayman: Özkan İrman (MİNTEKS TESKTİL)

6. Üye: Ferhan Şahin (ŞAHİNLER MAKİNA)

7. Üye: Osman Güler (ELEKTROTEKS)