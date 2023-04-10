Gökçelik, Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı

Depo ve raf sistemleri alanında faa­liyet göstererek 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan Gökçelik, mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusun­daki kararlılıklarının göstergesi olarak Ulusal Kalite Hareketi çalışmalarına baş­lamak için ilk adımı attı. Gökçelik ve Kal­Der yöneticilerinin katılımı ile imza töreni düzenlendi. KalDer Bursa Şubesi ile Gök­çelik arasında düzenlenen “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” imza töre­nine; Gökçelik Genel Müdürü Zafer Barış Yazan, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, KalDer Ödül Yürütme Ku­rulu Üyesi Yeşim Ömeroğlu Ünlü, KalDer Bursa Genel Sekreteri Aykan Kurkur ve EFQM Bursa Kalite Ödül Yöneticisi Ebru Yalçın Gürük ile Gökçelik yönetim ekibi katıldı.

Sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesi hedefi

Gökçelik Genel Müdürü Zafer Barış Yazan, kalite yolculuklarına yönelik amaç ve hedeflerini katılımcılar ile paylaştı. Yazan, daha iyi hizmet için kalite çalışmalarına önem verdiklerini, kurumsallaşma konusunda sürdürülebilir bir gelişme yolculuğuna katıldıkları için kurum olarak heyecanlı olduklarını aktardı.

Törende konuşan Emin Direkçi, “Ulusal Kalite Hareketi ile Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik anlayışının ülkemiz genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Gökçelik’i attıkları bu adım nedeniyle tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi. Gökçelik, yönetim ekibi, hazırlanan tabloya imza atarak EFQM mükemmellik modeli çalışmaları kapsamında Ulusal Kalite Hareketi’ne katılma kararlılıklarını somutlaştırdılar.