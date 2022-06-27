Gemlik’te Gıda OSB için ilk adım
Gemlik Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurma ve Yaşatma Derneği için ilk imzalar Ticaret ve Sanayi Odası’nda atıldı.
Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ile birlikte bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ile odaların meclis başkanları ve genel sekreterleri ile yöneticilerin de katıldığı imza töreni Ticaret ve Sanayi Odası meclis salonunda yapıldı. Toplantıda konuşan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, “Uzun yıllardır ilçemizde eksikliği hissedilen ve son dönemde de kurulması için girişimlerde bulunulan Gıda Organize Sanayi Bölgesi için ilk imzaları atmaktan onur duyuyoruz, bölgemize ve üreticimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır da, “ Borsa olarak yapılaması gereken ne varsa elimizden geleni yapıyoruz.
Üreticimizin ürününün hak ettiği değere kavuşması ve bunun için gerekli tüm altyapının bir önce oluşturulması için herkes gibi bizler de üzerimize düşen ne varsa yapacağız” dedi.
Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan da, “ Bu işe inanan güzel bir ekip var. Umuyorum ki en iyisi en güzel şekilde yapılacak ve Zeytinin Başkenti Gemlik’imiz en kısa sürede Gıda Organize Sanayi Bölgesi’ne kavuşacak” dedi.