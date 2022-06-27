Gemlik’te Gıda OSB için ilk adım

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ile birlikte bir araya gelen Gemlik Bele­diye Başkanı Uğur Sertaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Tica­ret Borsası Başkanı Özden Çakır ile odala­rın meclis başkanları ve genel sekreterleri ile yöneticilerin de katıldığı imza töreni Ti­caret ve Sanayi Odası meclis salonunda yapıldı. Toplantıda konuşan Gemlik Tica­ret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağde­mir, “Uzun yıllardır ilçemizde eksikliği hissedilen ve son dönemde de kurulması için girişimlerde bulunulan Gıda Organize Sanayi Bölgesi için ilk imzaları atmaktan onur duyuyoruz, bölgemize ve üretici­mize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır da, “ Borsa olarak yapılaması gere­ken ne varsa elimizden geleni yapıyoruz.

Üreticimizin ürününün hak ettiği de­ğere kavuşması ve bunun için gerekli tüm altyapının bir önce oluşturulması için herkes gibi bizler de üzerimize düşen ne varsa yapacağız” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertas­lan da, “ Bu işe inanan güzel bir ekip var. Umuyorum ki en iyisi en güzel şekilde ya­pılacak ve Zeytinin Başkenti Gemlik’imiz en kısa sürede Gıda Organize Sanayi Böl­gesi’ne kavuşacak” dedi.