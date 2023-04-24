Ev tekstilinin büyük buluşması 16 Mayıs’ta
Dünya ev tekstili sektörü 16 – 20 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da buluşacak. Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşması olan HOMETEX’e bu yıl yerli ve yabancı 700 civarında firma katılacak. Fuarda Bursa’da 220’ye yakın firma stant açacak.
Ev tekstili sektöründe dünyanın lider tekstil firmalarını ağırlayan, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşması HOMETEX, 16 – 20 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Ev tekstilinde dünyanın en prestijli fuarları arasına giren HOMETEX, sektörün ulusal ve uluslararası en önemli oyuncularını İstanbul’da buluşturacak. Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonunda düzenlenecek HOMETEX 2023 Ev Tekstili Fuarı, sektördeki trendleri belirleyecek.
İthalatçı ve ihracatçılar, üreticiler, perakendeciler, toptancılar, zincir mağazalar, tasarımcılar, iç mimarlar, dekoratörler, otel, konaklama ve hastane sektörlerinin karar mekanizması olan dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, global pazarda ön plana çıkan Türkiye ev tekstili sektörünün kalitesi, geniş ürün gamı, hızlı teslimat ve çözümleriyle HOMETEX 2023’te buluşacak.