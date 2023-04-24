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Ev tekstilinin büyük buluşması 16 Mayıs’ta

Dünya ev tekstili sektörü 16 – 20 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da buluşacak. Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşması olan HOMETEX’e bu yıl yerli ve yabancı 700 civarında firma katılacak. Fuarda Bursa’da 220’ye yakın firma stant açacak.

Haberler 24.04.2023, 23:41 24.04.2023, 17:27
Ev tekstilinin büyük buluşması 16 Mayıs’ta

Ev tekstili sektö­ründe dünyanın lider tekstil firmalarını ağırlayan, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Af­rika’nın en büyük teks­til buluşması HOMETEX, 16 – 20 Mayıs tarihlerinde İs­tanbul Fuar Merke­zi’nde düzenlenecek. Ev tekstilinde dünya­nın en prestijli fuarları arasına giren HOME­TEX, sektörün ulusal ve uluslararası en önemli oyuncularını İstanbul’da buluştura­cak. Sektörün çatı ku­ruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sa­nayi Odası (BTSO) işti­raki KFA Fuarcılık Şir­keti organizasyo­nunda düzenlenecek HOMETEX 2023 Ev Tekstili Fuarı, sektör­deki trendleri belirleyecek.

İthalatçı ve ihracatçı­lar, üreticiler, peraken­deciler, toptancılar, zincir mağazalar, tasa­rımcılar, iç mimarlar, dekoratörler, otel, ko­naklama ve hastane sektörlerinin karar me­kanizması olan dünya­nın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, glo­bal pazarda ön plana çıkan Türkiye ev teks­tili sektörünün kali­tesi, geniş ürün gamı, hızlı teslimat ve çö­zümleriyle HOMETEX 2023’te buluşacak.

#ev tekstili #fuar #HOMETEX #Tekstil
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