Ev tekstilinin büyük buluşması 16 Mayıs’ta

Ev tekstili sektö­ründe dünyanın lider tekstil firmalarını ağırlayan, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Af­rika’nın en büyük teks­til buluşması HOMETEX, 16 – 20 Mayıs tarihlerinde İs­tanbul Fuar Merke­zi’nde düzenlenecek. Ev tekstilinde dünya­nın en prestijli fuarları arasına giren HOME­TEX, sektörün ulusal ve uluslararası en önemli oyuncularını İstanbul’da buluştura­cak. Sektörün çatı ku­ruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sa­nayi Odası (BTSO) işti­raki KFA Fuarcılık Şir­keti organizasyo­nunda düzenlenecek HOMETEX 2023 Ev Tekstili Fuarı, sektör­deki trendleri belirleyecek.

İthalatçı ve ihracatçı­lar, üreticiler, peraken­deciler, toptancılar, zincir mağazalar, tasa­rımcılar, iç mimarlar, dekoratörler, otel, ko­naklama ve hastane sektörlerinin karar me­kanizması olan dünya­nın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, glo­bal pazarda ön plana çıkan Türkiye ev teks­tili sektörünün kali­tesi, geniş ürün gamı, hızlı teslimat ve çö­zümleriyle HOMETEX 2023’te buluşacak.