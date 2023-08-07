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Esnaf finansmana erişim istiyor

Üretimde devamlılığın sağlanması ve çarkların dönmesi için krediye ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sanayi bölgelerinde üretim devamlılığının sağlanması, esnafın ham madde veya ürün alması, ticari hayattaki çarkların dönmesi finansmana ulaşımdan geçiyor. Dolayısıyla krediye ulaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı. Düşük faizli esnafa özel kredi paketleri hazırlanması ekonomi için şart hale geldi” dedi.

Haberler 07.08.2023, 21:18
Esnaf finansmana erişim istiyor

Bankaların kredi verir­ken işi zorlaştırmak yerine kolaylık sağlamasının önemli olduğunu vurgula­yan Türkiye Esnaf ve Sa­natkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandö­ken, “Ekonomik dalgalanmalar ve enflasyona karşı üretici ve esnafın ayakta kalabilmesi için finansman ih­tiyacı her zaman var. Bunun için bankaların kredi imkânlarını geniş­letmesi, miktarları artır­ması ve faizleri düşürmesi gerekiyor. Krediye ulaşa­mamak beraberinde bü­yük borçlanmalar, üreti­min yavaşlaması, enflasyonun ve işsizliğin artması, ihracatın azalması gibi birçok ekonomik prob­lem getiriyor” şeklinde ko­nuştu.

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