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Esnaf finansmana erişim istiyor
Üretimde devamlılığın sağlanması ve çarkların dönmesi için krediye ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sanayi bölgelerinde üretim devamlılığının sağlanması, esnafın ham madde veya ürün alması, ticari hayattaki çarkların dönmesi finansmana ulaşımdan geçiyor. Dolayısıyla krediye ulaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı. Düşük faizli esnafa özel kredi paketleri hazırlanması ekonomi için şart hale geldi” dedi.
Haberler 07.08.2023, 21:18
Bankaların kredi verirken işi zorlaştırmak yerine kolaylık sağlamasının önemli olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomik dalgalanmalar ve enflasyona karşı üretici ve esnafın ayakta kalabilmesi için finansman ihtiyacı her zaman var. Bunun için bankaların kredi imkânlarını genişletmesi, miktarları artırması ve faizleri düşürmesi gerekiyor. Krediye ulaşamamak beraberinde büyük borçlanmalar, üretimin yavaşlaması, enflasyonun ve işsizliğin artması, ihracatın azalması gibi birçok ekonomik problem getiriyor” şeklinde konuştu.
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