Esnaf finansmana erişim istiyor

Bankaların kredi verir­ken işi zorlaştırmak yerine kolaylık sağlamasının önemli olduğunu vurgula­yan Türkiye Esnaf ve Sa­natkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandö­ken, “Ekonomik dalgalanmalar ve enflasyona karşı üretici ve esnafın ayakta kalabilmesi için finansman ih­tiyacı her zaman var. Bunun için bankaların kredi imkânlarını geniş­letmesi, miktarları artır­ması ve faizleri düşürmesi gerekiyor. Krediye ulaşa­mamak beraberinde bü­yük borçlanmalar, üreti­min yavaşlaması, enflasyonun ve işsizliğin artması, ihracatın azalması gibi birçok ekonomik prob­lem getiriyor” şeklinde ko­nuştu.