Ermaksan’a çifte ödül

﻿Ermaksan’ın ileri teknoloji odağında geliştirdiği FIBERMAK Momentum Gen-5 lazer kesim makinesi ve EVO III hibrid abkant presi, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan German Design Awards 2024’te “Mükemmel Ürün Tasarımı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, dünya çapında saygınlığı olan German Design Awards 2024’te 2 ödüle birden layık görüldükleri için büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti. Özkayan, “Ermaksan’ın DNA’sında yatırım ve teknoloji geliştirme var. Almış olduğumuz bu değerli ödüller, Ermaksan olarak tasarımda yenilikçiliğe ve mükemmelliğe olan bağlılığımızın da bir kanıtı niteliği taşıyor. Dünya sahnesinde böylesine değerli bir organizasyonda yerli ve milli ürünlerimizle onore edilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Mükemmel performans

için doğru adres

Ermaksan’ın ödüle layık görülen FIBERMAK Momentum Gen-5 ürünü, mühendislik tasarımıyla endüstriyel hayata yenilikçi çözümler sunarken, duruşu ve tasarım detaylarıyla da daha güçlü bir görünüme imza atıyor. Yeni FIBERMAK Momentum Gen-5, servo motorlu ve 4G ivmelenme opsiyonları ile kullanıcılarına yüksek kesim hızında üstün performans ve yüksek verimlilik sağlıyor. Tüm yazılımları Ermaksan mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen Endüstri 4.0 uyumlu kontrol paneli, teknoloji ve mühendisliğin mükemmel kombinasyonuyla işlerinizi birbirine bağlı ve akıllı hale getirerek üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor.