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Erdoğan kazandı
Türkiye tarihinde ilk defa yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 52,16’sını alarak 3’üncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen ve ülke genelinde katılımın yüzde 85,71 olarak gerçekleştiği seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu ise 51 milyon 414 bin 604 geçerli oyun yüzde 47,84’ünü aldı.
Haberler 29.05.2023, 21:09
Seçimin ardından piyasalar haftaya yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar 20,05, euro 21,55 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 20,00 lira, euronun satış fiyatı da 21,4680 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya, önceki kapanışa göre 115,49 puan ve yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puandan başladı.
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