Erdoğan kazandı

Seçimin ardından piyasalar haftaya yükselişle baş­ladı. Serbest piyasada dolar 20,05, euro 21,55 lira­dan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 20,00 lira, euronun satış fiyatı da 21,4680 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya, önceki ka­panışa göre 115,49 puan ve yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puandan başladı.