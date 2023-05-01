Enerjisini üreten firmalar Sunvital’i tercih ediyor

Semih AYDIN

Yenilenebilir enerji sektöründe Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri yatırımlarında önemli çözümler sunan Sunvital Enerji, kaliteli, hızlı ve etkin hizmet anlayışıyla, başta Bursa ve Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin önde gelen firmalarının tercihi oluyor.

Bugüne kadar Nestle, Sönmez Holding, Matlı Holding, Fine Food, Efendioğlu Mermer, Elyaf Tekstil, Bursalı Tekstil, Orjin Otomotiv ve Körüstan gibi önemli firmaların GES projelerinin kurulumunu gerçekleştiren Sunvital Enerji, geçtiğimiz yılın haziran ayında 100’üncü projesini devreye almıştı. Hayata geçirdiği projeler neticesinde 100 mWh üzerinde kurulu güce ulaşan Sunvital Enerji, bu yıl da adından söz ettirecek projelere imza atmaya hazırlanıyor. Sunvital Enerji, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Rollmech Automotive’in iki fabrikası ile Ototrim Panel’in fabrikasının çatısına GES kuracak. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte 6,3 MWh enerji güneşten üretilecek.