Endüstri Fuarı başladı

Semih AYDIN

Dünyanın en önemli endüstriyel ticaret fuarı olan Hannover Messe, 1947 yı­lında başladığı yolculuğunu 2023 yılında başka bir boyuta taşıyor.

Almanya merkezli dünyanın en büyük fuar düzenleyicilerinden biri olan Deutsche Messe AG tarafından organize edilen Han­nover Messe Fuarı, 17 Nisan’da kapılarını açtı. Fuar global arenadan 4 bini aşkın katı­lımcı firmaya ev sahipliği yapıyor. Hanno­ver Messe’de 100 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. ‘Endüstriyel Dönüşüm – Fark Yaratan Teknoloji’ teması ile gerçekleşecek olan Hannover Messe 2023’te otomasyon ve akışkan sistemleri, dijital ekosis­temler, enerji çözümleri, mühen­dislik çözümleri, geleceğin mer­kezi, basınçlı hava ve vakum ile global pazarlar ve iş dünyası ol­mak üzere yedi ürün grubu sergi­leniyor.

Endüstri 4.0, dekarbonizasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi, enerji yönetimi ile hidrojen ve ya­kıt hücreleri fuarın öne çıkan baş­lıkları arasında yer alıyor.

Hannover Messe Fuarı’na katılacak Bursa Firmaları

Akpınar Redüktör

Burtek Kayış Makine

Dorukmak Makine

E.K.S. Pazarlama

EMKO Elektronik

FİGABARA Elektrik Elektronik

Hid-Tek Makina

KAVSES Kauçuk

KUZU FLEX Metal

OK-LAS

Pnomek Hidrolik

R.M.K. Mekatronik

Teknokom Komprasör

Yavuzlar Dişli