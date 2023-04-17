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Endüstri Fuarı başladı

Almanya’da 17 Nisan’da ziyaretçilere kapılarını açan dünyanın en önemli endüstriyel fuarı Hannover Messe’ye Türkiye’den 170’in üzerinde firma katılırken, Bursa’dan 14 firma stant açtı.

Haberler 17.04.2023, 23:52
Endüstri Fuarı başladı

Semih AYDIN

Dünyanın en önemli endüstriyel ticaret fuarı olan Hannover Messe, 1947 yı­lında başladığı yolculuğunu 2023 yılında başka bir boyuta taşıyor.

Almanya merkezli dünyanın en büyük fuar düzenleyicilerinden biri olan Deutsche Messe AG tarafından organize edilen Han­nover Messe Fuarı, 17 Nisan’da kapılarını açtı. Fuar global arenadan 4 bini aşkın katı­lımcı firmaya ev sahipliği yapıyor. Hanno­ver Messe’de 100 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. ‘Endüstriyel Dönüşüm – Fark Yaratan Teknoloji’ teması ile gerçekleşecek olan Hannover Messe 2023’te otomasyon ve akışkan sistemleri, dijital ekosis­temler, enerji çözümleri, mühen­dislik çözümleri, geleceğin mer­kezi, basınçlı hava ve vakum ile global pazarlar ve iş dünyası ol­mak üzere yedi ürün grubu sergi­leniyor.

Endüstri 4.0, dekarbonizasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi, enerji yönetimi ile hidrojen ve ya­kıt hücreleri fuarın öne çıkan baş­lıkları arasında yer alıyor.

Hannover Messe Fuarı’na katılacak Bursa Firmaları

Akpınar Redüktör

Burtek Kayış Makine

Dorukmak Makine

E.K.S. Pazarlama

EMKO Elektronik

FİGABARA Elektrik Elektronik

Hid-Tek Makina

KAVSES Kauçuk

KUZU FLEX Metal

OK-LAS

Pnomek Hidrolik

R.M.K. Mekatronik

Teknokom Komprasör

Yavuzlar Dişli

#Almanya #endüstri #fuar #Hannover Messe
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