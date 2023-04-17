Endüstri Fuarı başladı
Almanya’da 17 Nisan’da ziyaretçilere kapılarını açan dünyanın en önemli endüstriyel fuarı Hannover Messe’ye Türkiye’den 170’in üzerinde firma katılırken, Bursa’dan 14 firma stant açtı.
Semih AYDIN
Dünyanın en önemli endüstriyel ticaret fuarı olan Hannover Messe, 1947 yılında başladığı yolculuğunu 2023 yılında başka bir boyuta taşıyor.
Almanya merkezli dünyanın en büyük fuar düzenleyicilerinden biri olan Deutsche Messe AG tarafından organize edilen Hannover Messe Fuarı, 17 Nisan’da kapılarını açtı. Fuar global arenadan 4 bini aşkın katılımcı firmaya ev sahipliği yapıyor. Hannover Messe’de 100 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. ‘Endüstriyel Dönüşüm – Fark Yaratan Teknoloji’ teması ile gerçekleşecek olan Hannover Messe 2023’te otomasyon ve akışkan sistemleri, dijital ekosistemler, enerji çözümleri, mühendislik çözümleri, geleceğin merkezi, basınçlı hava ve vakum ile global pazarlar ve iş dünyası olmak üzere yedi ürün grubu sergileniyor.
Endüstri 4.0, dekarbonizasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi, enerji yönetimi ile hidrojen ve yakıt hücreleri fuarın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
Hannover Messe Fuarı’na katılacak Bursa Firmaları
Akpınar Redüktör
Burtek Kayış Makine
Dorukmak Makine
E.K.S. Pazarlama
EMKO Elektronik
FİGABARA Elektrik Elektronik
Hid-Tek Makina
KAVSES Kauçuk
KUZU FLEX Metal
OK-LAS
Pnomek Hidrolik
R.M.K. Mekatronik
Teknokom Komprasör
Yavuzlar Dişli