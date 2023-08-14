Ekonomide daralmayı hissediyoruz
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, istikrarlı hale getirdikleri BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin 5’incisinin sonuçlarına baktıklarında daralmanın her alanda kendini hissettirdiğini söyledi.
BUSİAD, Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Temmuz 2023’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, ankete katılan firmaların, bir önceki çeyreğe göre performanslarında zayıflama yönünde bir değişim olduğu görüldü. Firmalar, söz konusu zayıflama eğiliminin, gelecek altı aylık süre içinde de süreceğini ifade ederken, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak üretim hacminin de zayıflama yönünde değişimini teyit ettiler, Firmalar, eğilimin gelecek üç ay itibariyle de kalıcı olduğunu kaydettiler.
İstihdam ve yatırımlarda duraksama
Ankete katılan firmalar için ortalama olarak bir önceki çeyreğe göre istihdam performansı zayıflarken, eğilimin gelecek üç ay için de geçerli olacağı anlaşıldı. Gelecek üç ay için ücret maliyetlerinde artış beklentisi içinde olan firmalar, makine-teçhizat yatırımında da çok hevesli görülmüyor.
İhracatta zayıflama
Ankette, ihracat yapan firmaların, son üç aylık siparişleri bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak zayıflama yönünde güçlü değişim gösterirken eğilimin gelecek üç ay için de sürmesinin beklendiği gözlemlendi.
Küçükkayalar: İşler iyi gitmiyor
Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, seçim ekonomisinin etkilerinin yansıdığı Temmuz 2023 BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin “işlerin çok da iyi gitmediğini” gözler önüne serdiğini söyledi. Seçimin ardından yaşanan ekonomi yönetimindeki değişim ve gerçekçi politikalara dönüşün etkilerinin ise bir sonraki ankette ortaya çıkmasını beklediklerini kaydeden Küçükkayalar, “Daralmayı her alanda hissediyoruz. Enflasyon, ihracattaki azalma ve işgücü maliyetlerindeki artış iş insanını zorluyor. Yatırımlarda duraksama var.
Bir de buna finansmana ulaşma zorluğu eklenince ekonomiyi canlandırmak zorlaşıyor. Yeni ekonomi yönetiminin gerçekçi politikalar izleyeceğine ilişkin ilk işaretlerin kısa sürede etkisini göstermesini umuyoruz” dedi.