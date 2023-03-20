Durak Tekstil’den ipliğe yeni dokunuş

Endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri­nin önde gelen üreticilerinden Durak Tekstil, lyocell (liyosel) konfo­runu ve doğallığını pazarla buluşturu­yor. Yüzde 100 lyocell elyafından üreti­len yeni Lyosense nakış ipliği ve Lyostitch dikiş ipliği hazır giyim ve moda endüstrisinde artan sürdürülebilirlik ve konfor taleplerine yanıt veriyor. Du­rak Tekstil’in Ar-Ge sürecini başarıyla tamamladığı ve bazı önde gelen müşterile­rinde ilk kullanımları başa­rıyla yapılan iplikler, göster­dikleri performansla beklentileri fazlasıyla karşı­ladı. Lyosense ve Lyostitch ip­likleri birçok farklı uygula­mada sürdürülebilirliği ve konforu birlikte sunmak isteyen üreticilere ve markalara hitap ediyor.

“İplik sadece iplik değildir. Sürdürü­lebilir, fonksiyonel ve sanatsal çalış­maların en başında bir ilmek, bir dikiş olarak yer alıyor. Bu nedenle Durak Tekstil olarak portföyümüzü çok yönlü olarak geliştiriyoruz” diyen Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazar­lama Direktörü Yiğit Durak, yeni lyo­cell ipliklerle endüstriye ve paydaşlara güçlü bir mesaj verdiklerini söyledi.

Lyosense ve Lyostitch lyocell iplikle­rinin Duracotton Bio organik pamuk ipliği ile ürün portföylerindeki en sür­dürülebilir ürünler olduğunu vurgula­yan Durak, hatta bunların üretim sü­reci açısından pamuk ile kıyaslandığında daha sürdürülebilir ürünler olduğuna dikkat çekti.

Uçtan uca sürdürülebilirliğe odaklanan markalar ve üretici­ler için bu ipliklerin tercih se­bebi olacağını kaydeden Durak, sözlerini şöyle sürdü; “Lyosense ve Lyostitch ipliklerimiz, önde gelen moda ve giyim markaları için oldukça önemli olan sürdü­rülebilirlik oranını daha da yu­karı taşıyacak. Ar-Ge süreci ta­mamlanan ve endüstride bazı partnerlerimizde kullanılmaya başla­nan yeni lyocell ipliklerimiz kısa sü­rede pazarda dikkat çekici birer ürüne dönüşecektir. Zengin boyama kapasi­temizle istenilen renk seçeneklerinde ipliklerimizi sunacağız ve üreticilere gerekli sertifikaları da temin edeceğiz. Bu sertifikalar sürdürülebilirlik odaklı markalar için birer güven kaynağıdır. Lyocell elyafının doğa dostu ve kon­forlu/yumuşak yapısı ipliklerimizle ha­zır giyim ve moda alanında daha da fazla hissedilecek.”