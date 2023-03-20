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Durak Tekstil’den ipliğe yeni dokunuş

Lyosense ve Lyostitch lyocell ipliklerini pazara sunan Durak Tekstil, nakış ve dikiş uygulamalarında sürdürülebilirliği ve konforu artırıyor. Nefes alan, terletmeyen tekstilleri mümkün kılan lyocell, teknik özellikleriyle birçok doğal elyaftan daha iyi performans sunuyor.

Haberler 20.03.2023, 23:16
Durak Tekstil’den ipliğe yeni dokunuş

Endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri­nin önde gelen üreticilerinden Durak Tekstil, lyocell (liyosel) konfo­runu ve doğallığını pazarla buluşturu­yor. Yüzde 100 lyocell elyafından üreti­len yeni Lyosense nakış ipliği ve Lyostitch dikiş ipliği hazır giyim ve moda endüstrisinde artan sürdürülebilirlik ve konfor taleplerine yanıt veriyor. Du­rak Tekstil’in Ar-Ge sürecini başarıyla tamamladığı ve bazı önde gelen müşterile­rinde ilk kullanımları başa­rıyla yapılan iplikler, göster­dikleri performansla beklentileri fazlasıyla karşı­ladı. Lyosense ve Lyostitch ip­likleri birçok farklı uygula­mada sürdürülebilirliği ve konforu birlikte sunmak isteyen üreticilere ve markalara hitap ediyor.

“İplik sadece iplik değildir. Sürdürü­lebilir, fonksiyonel ve sanatsal çalış­maların en başında bir ilmek, bir dikiş olarak yer alıyor. Bu nedenle Durak Tekstil olarak portföyümüzü çok yönlü olarak geliştiriyoruz” diyen Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazar­lama Direktörü Yiğit Durak, yeni lyo­cell ipliklerle endüstriye ve paydaşlara güçlü bir mesaj verdiklerini söyledi.

Lyosense ve Lyostitch lyocell iplikle­rinin Duracotton Bio organik pamuk ipliği ile ürün portföylerindeki en sür­dürülebilir ürünler olduğunu vurgula­yan Durak, hatta bunların üretim sü­reci açısından pamuk ile kıyaslandığında daha sürdürülebilir ürünler olduğuna dikkat çekti.

Uçtan uca sürdürülebilirliğe odaklanan markalar ve üretici­ler için bu ipliklerin tercih se­bebi olacağını kaydeden Durak, sözlerini şöyle sürdü; “Lyosense ve Lyostitch ipliklerimiz, önde gelen moda ve giyim markaları için oldukça önemli olan sürdü­rülebilirlik oranını daha da yu­karı taşıyacak. Ar-Ge süreci ta­mamlanan ve endüstride bazı partnerlerimizde kullanılmaya başla­nan yeni lyocell ipliklerimiz kısa sü­rede pazarda dikkat çekici birer ürüne dönüşecektir. Zengin boyama kapasi­temizle istenilen renk seçeneklerinde ipliklerimizi sunacağız ve üreticilere gerekli sertifikaları da temin edeceğiz. Bu sertifikalar sürdürülebilirlik odaklı markalar için birer güven kaynağıdır. Lyocell elyafının doğa dostu ve kon­forlu/yumuşak yapısı ipliklerimizle ha­zır giyim ve moda alanında daha da fazla hissedilecek.”

#Durak Tekstil
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