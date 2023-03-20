Durak Tekstil’den ipliğe yeni dokunuş
Lyosense ve Lyostitch lyocell ipliklerini pazara sunan Durak Tekstil, nakış ve dikiş uygulamalarında sürdürülebilirliği ve konforu artırıyor. Nefes alan, terletmeyen tekstilleri mümkün kılan lyocell, teknik özellikleriyle birçok doğal elyaftan daha iyi performans sunuyor.
Endüstriyel dikiş ve nakış ipliklerinin önde gelen üreticilerinden Durak Tekstil, lyocell (liyosel) konforunu ve doğallığını pazarla buluşturuyor. Yüzde 100 lyocell elyafından üretilen yeni Lyosense nakış ipliği ve Lyostitch dikiş ipliği hazır giyim ve moda endüstrisinde artan sürdürülebilirlik ve konfor taleplerine yanıt veriyor. Durak Tekstil’in Ar-Ge sürecini başarıyla tamamladığı ve bazı önde gelen müşterilerinde ilk kullanımları başarıyla yapılan iplikler, gösterdikleri performansla beklentileri fazlasıyla karşıladı. Lyosense ve Lyostitch iplikleri birçok farklı uygulamada sürdürülebilirliği ve konforu birlikte sunmak isteyen üreticilere ve markalara hitap ediyor.
“İplik sadece iplik değildir. Sürdürülebilir, fonksiyonel ve sanatsal çalışmaların en başında bir ilmek, bir dikiş olarak yer alıyor. Bu nedenle Durak Tekstil olarak portföyümüzü çok yönlü olarak geliştiriyoruz” diyen Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, yeni lyocell ipliklerle endüstriye ve paydaşlara güçlü bir mesaj verdiklerini söyledi.
Lyosense ve Lyostitch lyocell ipliklerinin Duracotton Bio organik pamuk ipliği ile ürün portföylerindeki en sürdürülebilir ürünler olduğunu vurgulayan Durak, hatta bunların üretim süreci açısından pamuk ile kıyaslandığında daha sürdürülebilir ürünler olduğuna dikkat çekti.
Uçtan uca sürdürülebilirliğe odaklanan markalar ve üreticiler için bu ipliklerin tercih sebebi olacağını kaydeden Durak, sözlerini şöyle sürdü; “Lyosense ve Lyostitch ipliklerimiz, önde gelen moda ve giyim markaları için oldukça önemli olan sürdürülebilirlik oranını daha da yukarı taşıyacak. Ar-Ge süreci tamamlanan ve endüstride bazı partnerlerimizde kullanılmaya başlanan yeni lyocell ipliklerimiz kısa sürede pazarda dikkat çekici birer ürüne dönüşecektir. Zengin boyama kapasitemizle istenilen renk seçeneklerinde ipliklerimizi sunacağız ve üreticilere gerekli sertifikaları da temin edeceğiz. Bu sertifikalar sürdürülebilirlik odaklı markalar için birer güven kaynağıdır. Lyocell elyafının doğa dostu ve konforlu/yumuşak yapısı ipliklerimizle hazır giyim ve moda alanında daha da fazla hissedilecek.”