Dünya endüstrisi buluşuyor

Semih AYDIN

Dünyanın en önemli endüstriyel ticaret fuarı olan Hannover Messe, 1947 yılında başladığı yolculu­ğunu 2023 yılında başka bir boyuta taşıyor.

Almanya merkezli dünyanın en büyük fuar düzenle­yicilerinden biri olan Deutsche Messe AG tarafından organize edilen Hannover Messe Fuarı, bu yıl 17-21 Nisan tarihleri arasında global arenadan 4 bini aşkın katılımcı firma ve 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sa­hipliği yapacak. ‘Endüstriyel Dönüşüm – Fark Yaratan Teknoloji’ teması ile gerçekleşecek olan Hannover Messe 2023’te otomasyon ve akışkan sistemleri, dijital ekosistemler, enerji çözümleri, mühendislik çözümleri, geleceğin merkezi, basınçlı hava ve vakum ile global pazarlar ve iş dünyası olmak üzere yedi ürün grubu sergilenecek. Endüstri 4.0, dekarbonizasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi, enerji yönetimi ile hidrojen ve yakıt hücreleri fuarın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

HANNOVER MESSE FUARI’NA KATILACAK BURSA FİRMALARI

Akpınar Redüktör

Bemis Teknik Elektrik

Burtek Kayış Makine

Dorukmak Makine

EMKO Elektronik

E.K.S. Pazarlama

FİGABARA Elk. Elektr.

Hid-Tek Makina

KAVSES Kauçuk

KUZU FLEX Metal

OK-LAS

Pnomek Hidrolik

Yavuzlar Dişli