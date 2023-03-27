Dünya endüstrisi buluşuyor
Almanya’da 17-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en önemli endüstriyel fuarı Hannover Messe’ye Türkiye’den 170’in üzerinde, Bursa’dan 13 firma katılacak.
Semih AYDIN
Dünyanın en önemli endüstriyel ticaret fuarı olan Hannover Messe, 1947 yılında başladığı yolculuğunu 2023 yılında başka bir boyuta taşıyor.
Almanya merkezli dünyanın en büyük fuar düzenleyicilerinden biri olan Deutsche Messe AG tarafından organize edilen Hannover Messe Fuarı, bu yıl 17-21 Nisan tarihleri arasında global arenadan 4 bini aşkın katılımcı firma ve 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. ‘Endüstriyel Dönüşüm – Fark Yaratan Teknoloji’ teması ile gerçekleşecek olan Hannover Messe 2023’te otomasyon ve akışkan sistemleri, dijital ekosistemler, enerji çözümleri, mühendislik çözümleri, geleceğin merkezi, basınçlı hava ve vakum ile global pazarlar ve iş dünyası olmak üzere yedi ürün grubu sergilenecek. Endüstri 4.0, dekarbonizasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi, enerji yönetimi ile hidrojen ve yakıt hücreleri fuarın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.
HANNOVER MESSE FUARI’NA KATILACAK BURSA FİRMALARI
Akpınar Redüktör
Bemis Teknik Elektrik
Burtek Kayış Makine
Dorukmak Makine
EMKO Elektronik
E.K.S. Pazarlama
FİGABARA Elk. Elektr.
Hid-Tek Makina
KAVSES Kauçuk
KUZU FLEX Metal
OK-LAS
Pnomek Hidrolik
Yavuzlar Dişli