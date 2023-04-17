DOSAB’da yeni yönetim

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) 14. Olağan Genel Ku­rulu, DOSAB Konferans Salonu’nda bölge sanayicilerinin katılımıyla gerçek­leştirildi.

Divan Başkanlığını Fahrettin Güle­ner’in, katip üyeliğini Cem Ünal’ın yap­tığı genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Levent Eski, görev dönemlerinde 700 milyon lira, yaklaşık 35 milyon dolar yatırım bedeline sahip projeleri anlattı.

700 milyon TL’lik yatırım

Başkan Eski, yeni DOSAB Antrepo, GES, Atıksu Arıtma Tesisi MBR kapasite artırımı, arıtma renk giderimi konu­sunda yerli teknolojili çözüm projesinin hayata geçirilmesi, proses için su kuyu­ları ve yüzey su temini yatırımları, ha­berleşme ve veri merkezi yatırımı, bölge içinde akaryakıt istasyonu kurulması, yönetim merkezinde iyileştirme, yeni banka alanları için inşaat faaliyetleri, yeni DOSAB Cami yapımı, trafiğin rahat­laması için kavşak vb. ulaşım yatırımla­rını yapacaklarını söyledi.

Başkan Levent Eski, ‘’Şunu özellikle be­lirtmek isterim ki, DOSAB kendi öz kay­nak ve gelirleri ile bu yatırımları sanayicimize herhangi ekstra bir yük ge­tirmeden yapabilecek durumdadır. Bu yatırımlar tamamlandığında DOSAB’ın kalıcı gelirlerinde ciddi bir artış olacak ve daha da güçlü bir noktada olacaktır’’ dedi. 2017-2023 döneminde DOSAB Yö­netim Kurulu Başkan Vekili olarak görev aldığını hatırlatan Levent Eski, DOSAB’ı katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, sanayicileri ve Bursa ile bütünleşmiş bir yönetim anlayışı ile yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

Özsoy görev dönemindeki çalışmaları anlattı

Genel kurulda bir konuşma yapan 2019-2023 dönemi Başkanı Ersan Özsoy, 2017 yılından itibaren yürüttüğü iki dönem başkanlık sürecindeki icraatları anlattı. Özsoy, DOSAB’ın yönetiminde ve alınacak kararlarda ortak aklı her zaman ön planda tuttuklarını belirterek şunları söyledi:

‘’Elbette bu kurumlardaki görevler, birer bayrak yarışıdır. Biz aldığımız bay­rağı daha yüksek bir noktaya taşımak için tüm gücümüzle çalıştık ve yönetim kurulumuzla, profesyonel ekibimizle bir­likte bunu başardığımızı düşünüyorum. Yaptığımız yatırımlarda çoğunluğun fay­dasını, Bursa ve ülkemizin refahını arttır­mayı önde tuttuk. Bursa ile daima barışık ve bütünleşik olduk. BTSO ve Uludağ İh­racatçı Birlikleri gibi Bursa iş dünyasının diğer örgütleri ile işbirliği içinde ortak projeler ürettik. Bu çerçevede 2012 yı­lında DOSAB ve Bursa OSB’nin öncülü­ğünde Bursa’daki aktif organize sanayi bölgelerinin ortaklığıyla kurdukları BOS­BİR Enerji AŞ’yi dönemimizde yatırım yapan bir noktaya getirdik. Amas­ya’da 3,5 megavatlık güneş enerji santrali yatırımı yaptık.

Önümüzdeki süreçte bu yatırımları genişletip büyütmek ve Bursa’daki şirket ortağı 16 OSB firmaları için enerji alanında fayda sağlamaya devam etmek istiyoruz.”

Yeni Yönetim Kurulu: Levent Eski (Başkan), H.Ersan Özsoy (Başkan Vekili), Orhan Tezyaparlar, Erkut Dikici, Kemal Işık, Osman Sönmez ve Hasan Moral.

Denetim Kurulu: Haluk Parlamış ve Erkan Çahantimur

OSBÜK Temsilcileri: Levent Eski, H. Ersan Özsoy ve Osman Sönmez