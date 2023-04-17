DOSAB’da yeni yönetim
Tek liste ile seçime gidilen DOSAB 14. Olağan Genel Kurulu’nda Levent Eski, görevi H. Ersan Özsoy’dan devraldı. DOSAB’ın 14’üncü Başkanı olan Levent Eski ve Yönetim Kurulu 4 yıl boyunca görev yapacak.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) 14. Olağan Genel Kurulu, DOSAB Konferans Salonu’nda bölge sanayicilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Fahrettin Gülener’in, katip üyeliğini Cem Ünal’ın yaptığı genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Levent Eski, görev dönemlerinde 700 milyon lira, yaklaşık 35 milyon dolar yatırım bedeline sahip projeleri anlattı.
700 milyon TL’lik yatırım
Başkan Eski, yeni DOSAB Antrepo, GES, Atıksu Arıtma Tesisi MBR kapasite artırımı, arıtma renk giderimi konusunda yerli teknolojili çözüm projesinin hayata geçirilmesi, proses için su kuyuları ve yüzey su temini yatırımları, haberleşme ve veri merkezi yatırımı, bölge içinde akaryakıt istasyonu kurulması, yönetim merkezinde iyileştirme, yeni banka alanları için inşaat faaliyetleri, yeni DOSAB Cami yapımı, trafiğin rahatlaması için kavşak vb. ulaşım yatırımlarını yapacaklarını söyledi.
Başkan Levent Eski, ‘’Şunu özellikle belirtmek isterim ki, DOSAB kendi öz kaynak ve gelirleri ile bu yatırımları sanayicimize herhangi ekstra bir yük getirmeden yapabilecek durumdadır. Bu yatırımlar tamamlandığında DOSAB’ın kalıcı gelirlerinde ciddi bir artış olacak ve daha da güçlü bir noktada olacaktır’’ dedi. 2017-2023 döneminde DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev aldığını hatırlatan Levent Eski, DOSAB’ı katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, sanayicileri ve Bursa ile bütünleşmiş bir yönetim anlayışı ile yönetmeye devam edeceklerini söyledi.
Özsoy görev dönemindeki çalışmaları anlattı
Genel kurulda bir konuşma yapan 2019-2023 dönemi Başkanı Ersan Özsoy, 2017 yılından itibaren yürüttüğü iki dönem başkanlık sürecindeki icraatları anlattı. Özsoy, DOSAB’ın yönetiminde ve alınacak kararlarda ortak aklı her zaman ön planda tuttuklarını belirterek şunları söyledi:
‘’Elbette bu kurumlardaki görevler, birer bayrak yarışıdır. Biz aldığımız bayrağı daha yüksek bir noktaya taşımak için tüm gücümüzle çalıştık ve yönetim kurulumuzla, profesyonel ekibimizle birlikte bunu başardığımızı düşünüyorum. Yaptığımız yatırımlarda çoğunluğun faydasını, Bursa ve ülkemizin refahını arttırmayı önde tuttuk. Bursa ile daima barışık ve bütünleşik olduk. BTSO ve Uludağ İhracatçı Birlikleri gibi Bursa iş dünyasının diğer örgütleri ile işbirliği içinde ortak projeler ürettik. Bu çerçevede 2012 yılında DOSAB ve Bursa OSB’nin öncülüğünde Bursa’daki aktif organize sanayi bölgelerinin ortaklığıyla kurdukları BOSBİR Enerji AŞ’yi dönemimizde yatırım yapan bir noktaya getirdik. Amasya’da 3,5 megavatlık güneş enerji santrali yatırımı yaptık.
Önümüzdeki süreçte bu yatırımları genişletip büyütmek ve Bursa’daki şirket ortağı 16 OSB firmaları için enerji alanında fayda sağlamaya devam etmek istiyoruz.”
Yeni Yönetim Kurulu: Levent Eski (Başkan), H.Ersan Özsoy (Başkan Vekili), Orhan Tezyaparlar, Erkut Dikici, Kemal Işık, Osman Sönmez ve Hasan Moral.
Denetim Kurulu: Haluk Parlamış ve Erkan Çahantimur
OSBÜK Temsilcileri: Levent Eski, H. Ersan Özsoy ve Osman Sönmez