Doğu Pres 2023 hedeflerini belirledi
Otomotiv sektöründe 35 yıla yaklaşan tecrübesiyle küresel bir oyuncu olarak yer alan Doğu Pres, 2023 Stratejik Yönetim Hedef ve A3 İmza Töreni’ni gerçekleştirdi.
Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm Doğu Pres çalışanlarının katıldığı etkinlikte 2022 yılı değerlendirilmesi yapılarak, 2023 yılı hedef ve beklentileri paylaşıldı. Toplantıda konuşan Doğu Pres Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekinci, birlik ve beraberliklerinin başarılarını katlayarak devam ettireceğini söyledi. Ekinci, “2023 insan ve finans yılı olacak dedik. Her zaman olduğu gibi bu sözümüzün arkasında duruyoruz. Doğu Pres ailesi olarak bu değer daha da ilerleteceğimize inanıyorum. Kendi başarılarımızın üstüne koyarak, kendimizle yarışacağız” dedi. Volkswagen için direkt sevkiyatlara mayıs ayında başlayacaklarının bilgisini veren Doğu Pres Satış Direktörü Emre Canat da, “Ağır vasıtada dizel ürünlere canlı bir talep görüyoruz. Elektrikli araçlara yönelik aldığımız yeni projeler devreye giriyor. 2023 yılında yüzde 28 büyüme ile firmamız için tüm zamanların en yüksek cirosuna ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Doğu Pres Teknik Direktörü Gülcan Uludağ Mutaf ise, 2023 yılında müşteri beklentilerini karşılamak için gelişim planlarını tamamladıklarını belirterek, “Hedeflerimizi gerçekleştirmek için işin başında olan herkese çok iş düşüyor” dedi.
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Aralık 2022
Aralık 2022