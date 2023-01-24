Doğu Pres 2023 hedeflerini belirledi

Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm Doğu Pres çalışanlarının katıldığı et­kinlikte 2022 yılı değerlendirilmesi yapılarak, 2023 yılı hedef ve beklen­tileri paylaşıldı. Toplantıda konuşan Doğu Pres Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekinci, birlik ve beraberlik­lerinin başarılarını katlayarak devam ettire­ceğini söyledi. Ekinci, “2023 insan ve finans yılı olacak dedik. Her zaman ol­duğu gibi bu sözümüzün arka­sında duruyoruz. Doğu Pres ailesi olarak bu değer daha da ilerletece­ğimize inanıyorum. Kendi başarı­larımızın üstüne koyarak, kendimizle yarışacağız” dedi. Volkswagen için direkt sevkiyat­lara mayıs ayında başlayacakları­nın bilgisini veren Doğu Pres Satış Direktörü Emre Canat da, “Ağır vasıtada dizel ürünlere canlı bir talep görüyoruz. Elektrikli araçlara yönelik aldığımız yeni projeler devreye giriyor. 2023 yılında yüzde 28 büyüme ile firmamız için tüm zamanla­rın en yüksek cirosuna ulaşmayı hedefliyo­ruz” şeklinde konuştu. Doğu Pres Teknik Direktörü Gülcan Uludağ Mutaf ise, 2023 yı­lında müşteri beklentilerini karşılamak için gelişim planlarını tamamladıklarını belirte­rek, “Hedeflerimizi gerçekleştirmek için işin başında olan herkese çok iş düşüyor” dedi.