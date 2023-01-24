Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bursa’nın marka değerini artırmaya devam edeceğiz

BTSO tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Bu yıl 48.’si organize edilen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreninde İhracat, Sektör Liderleri, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kategorilerinde Bursa ve ülke ekonomisine değer katan şahıs ve firmalar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kent protokolü ve BTSO yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

30 milyar liralık sektör özel yatırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının temsilcileriyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. 4 farklı kategoride ödüllerini takdim ettikleri şirketlerin her birini kutlayarak, ülkeye, millete ve ekonomiye yaptıkları katkılar için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmî açılışlarını yaptıkları, güncel rakamla toplam 12 milyar lira kamu ile 30 milyar lira özel sektör yatırımlarının şehre hayırlı olmasını diledi.

“Türk sanayisinin lokomotif kenti Bursa”

Son olarak Türkiye’nin otomobili TOGG’un üretim tesisini Bursa’nın ve Türkiye’nin hizmetine sunduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk sanayisinin lokomotif şehri Bursa’nın marka değerini artıracak, ekonomik potansiyelini harekete geçirecek her türlü projeyi destekledik” dedi.

4 kategoride 39 ödül sahiplerini buldu

İhracat Kategorisi Birincisi: Oyak Renault

Gelir Vergisi Birincisi: Şükrü Karagül

Kurumlar Vergisi Birincisi: Özdilek Alışveriş Merkezleri

Sektör Lideri Birincisi: Özdilek Alışveriş Merkezleri

İhracat Kategorisi Ödülleri: Oyak Renault, Tofaş, Bosch, Aunde Teknik, Borçelik, Döktaş Dökümcülük, Karsan, Sönmez Çimento ve Durmazlar Makine;

Kurumlar ve Gelir Vergisi Ödülleri: Bursagaz, Contitech Lastik, Göliplik Şeremet, Polyteks, Pro Yem, Rollmech Automotive, Rudolf Duraner, Atila Efe, Hikmet Oral, Mehmet Celal Gökçen, Sabahattin Gazioğlu ve Şükrü Karagül.

Sektör Lideri Ödülleri: Beyçelik Gestamp, Burkay Kimya, Bursa Çimento, Burulaş, Çilek Mobilya, Ekonomik Yetkili Müessese, Eskapet Ambalaj, Gemport Gemlik, Karataş Sac, Korteks Mensucat, Nurel Medikal, Serra Sünger, Sultan Yetkili Müessese, Sütaş, Türk Prysmian, Özdilek Alışveriş Merkezleri, Yazaki Systems ve Yeşim Satış Mağazaları.