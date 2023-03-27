Coşkunöz Holding savunma ve havacılık atağında
Ağırlıklı olarak otomotiv olmak üzere, savunma, havacılık, bilişim ve lojistik sektörlerinde 12 şirketle faaliyet gösteren Bursa’nın köklü kuruluşu Coşkunöz Holding, savunma ve havacılık alanında üst düzey temaslarda bulundu.
Semih AYDIN
Bursa’nın köklü sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, bir takım temaslar için Ankara’yı ziyaret etti.
Oya Coşkunöz Aktaş, ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile bir araya geldi.
Ziyaretlerde, savunma ve hacılık konularında fikir alışverişi yapılırken, gelecekteki potansiyel iş birlikleri; global ve Türkiye’deki ortak çalışma fırsatları ile sosyal sorumluluk projeleri de görüşüldü.
Coşkunöz Holding’in havacılık sektöründe faaliyet gösteren Coşkunöz Savunma Havacılık (CSH) şirketi, global büyük havacılık şirketleri için üretim yapıyor. CSH, TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK Sage gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyor.
2020 yılında Coşkunöz Holding bünyesine katılan UAVERA ise yüzde 100 yerli, insansız hava aracı (İHA) üretimi odağıyla çalışmalarına devam ediyor.