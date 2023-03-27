banner34

banner6

Son Dakika

Coşkunöz Holding savunma ve havacılık atağında

Ağırlıklı olarak otomotiv olmak üzere, savunma, havacılık, bilişim ve lojistik sektörlerinde 12 şirketle faaliyet gösteren Bursa’nın köklü kuruluşu Coşkunöz Holding, savunma ve havacılık alanında üst düzey temaslarda bulundu.

Haberler 27.03.2023, 23:17
Coşkunöz Holding savunma ve havacılık atağında

Semih AYDIN

Bursa’nın köklü sanayi kuruluşların­dan Coşkunöz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, bir takım temaslar için Ankara’yı ziyaret etti.

Oya Coşkunöz Aktaş, ziyaretleri kapsa­mında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Türk Ha­vacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Mü­dürü Prof. Dr. Temel Kotil ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, savunma ve hacılık konula­rında fikir alışverişi yapılırken, gelecekteki potansiyel iş birlikleri; global ve Türki­ye’deki ortak çalışma fırsatları ile sosyal so­rumluluk projeleri de görüşüldü.

Coşkunöz Holding’in havacılık sektö­ründe faaliyet gösteren Coşkunöz Sa­vunma Havacılık (CSH) şirketi, global büyük havacılık şirketleri için üretim yapı­yor. CSH, TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK Sage gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyor.

2020 yılında Coşkunöz Holding bünye­sine katılan UAVERA ise yüzde 100 yerli, in­sansız hava aracı (İHA) üretimi odağıyla çalışmalarına devam ediyor.

#Coşkunöz Holding
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18