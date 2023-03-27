Coşkunöz Holding savunma ve havacılık atağında

Semih AYDIN

Bursa’nın köklü sanayi kuruluşların­dan Coşkunöz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, bir takım temaslar için Ankara’yı ziyaret etti.

Oya Coşkunöz Aktaş, ziyaretleri kapsa­mında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Türk Ha­vacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Mü­dürü Prof. Dr. Temel Kotil ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, savunma ve hacılık konula­rında fikir alışverişi yapılırken, gelecekteki potansiyel iş birlikleri; global ve Türki­ye’deki ortak çalışma fırsatları ile sosyal so­rumluluk projeleri de görüşüldü.

Coşkunöz Holding’in havacılık sektö­ründe faaliyet gösteren Coşkunöz Sa­vunma Havacılık (CSH) şirketi, global büyük havacılık şirketleri için üretim yapı­yor. CSH, TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK Sage gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyor.

2020 yılında Coşkunöz Holding bünye­sine katılan UAVERA ise yüzde 100 yerli, in­sansız hava aracı (İHA) üretimi odağıyla çalışmalarına devam ediyor.