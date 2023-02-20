Çilek Mobilya’dan 4 bin kişilik “Konteyner Kent”

Yaraları sarabilmek için ilk andan itibaren 4 ayrı kurtarma ekibinin yanı sıra Çilek Vakfı’nın gıda yardım araçlarıyla da depremzedelerin ya­nında olan Çilek Mobilya, şimdi de 1.000 konteynerden oluşan, 4 bin kişi­nin yaşayabileceği bir konteyner kent kuruyor. Çilek Holding CEO’su Muzaf­fer Çilek, konteyner kent hazırlıkları ile ilgili olarak basın mensuplarına açıkla­malarda bulundu.

Acı haberi aldıkları ilk andan itiba­ren tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Muzaffer Çilek, “İlk aşamada AFAD ile organize olarak ilçe ve köy­lere Çilek Vakfı gıda ürünlerini ulaştır­dık. İlave olarak; toplam 16 kişiden oluşan 4 ayrı kurtarma ekibimizle de sahadaki profesyonel ekiplerle koordi­neli olarak kurtarma çalışmalarına destek verdik” diye konuştu.

“Gün birlik günüdür, inşallah hep birlikte bunun altından da kalkacağız. Tek yürek olup yaralarımızı hep bir­likte saracağız” diyen Muzaffer Çilek, binaların yıkılması, hasar görmesi ve ağır kış şartları nedeniyle barınma so­rununun acil ihtiyaç olarak öne çıktı­ğına vurgu yaparak, “Depremzedeler evlerine giremiyor. Kalıcı konutlar ya­pılana kadar barınma sorununu çöze­bilmek içim konteyner kentler kurul­ması gündeme geldi. Biz de Çilek Mo­bilya olarak; bölgeye 1.000 adet konteynerden oluşan Çilek Konteyner Kenti kurmaya karar verdik. Kontey­ner kent, AFAD’ın yönlendirmesiyle Hatay ve civarında kurulacak” şek­linde konuştu.

Çilek Acil Yardım Ekibi’nin AFAD ve Hatay Kriz Merkezi ile şehrin çeşitli alanlarında incelemeler yaptığını bil­diren Muzaffer Çilek, şunları söyledi :

“Böylesine büyük bir felakette şu anda en acil ihtiyacın barınma olduğu görülüyor. Depremden hemen sonra bu konudaki çalışmalarımızı başlattık. Konteyner üretimi için özel malzeme tedariğini sağladık ve 4 bin kişinin ba­rınabileceği konteynerlerin üretimi başladı. Ağır kış şartları nedeniyle 1.000 adet konteyneri hızla ve partiler halinde her 10 günde bir bölgeye sev­k edeceğiz. Konteynerler 3 vardiya ile gece gündüz üretiliyor. İnşallah kırk güne kadar hepsi yerlerine ulaşmış olacaklar. Konteynerler uygun görülen alan veya alanlara yerleştirilecek. Çilek Konteyner Evlerinde 4 kişilik bir aile barınabilecek. Konteyner evle­rinde ranza, eşya dolapları, yatak, yor­gan, halı ve perde de olacak.”