CEV yarınları inşa ediyor

Deprem felaketinin ardından afet bölgesine destek için ilk andan itibaren seferber olan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), deprem sonrası bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana 35.000 bireyin hayatına dokunan Coşkunöz Eğitim Vakfı, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için bir eğitim kompleksi hayata geçiriyor. Vakıf Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında farklı yaş gruplarından anaokulu, ilkokul, ortaokul ve gıda teknolojileri meslek lisesi olmak üzere 4 adet okul inşa ediyor. Eğitim kompleksi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hizmete açılacak. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek okulların mimari tasarımları, Hatay’ın geleneksel mimarisinden izler taşıyacak. 4 yeni okul binasında yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim alması planlanıyor.

Burs fonları, meslek edindirme eğitimleri, istihdam programları ve hibe destekleri ile faaliyetlerini her geçen gün artırdıklarını belirten Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, “Ülke kalkınmasının ve insanlarımızın refahının artırılmasında eğitimin kilit yapıtaşı olduğuna inanıyor ve bu inançla tam 35 yıldır eğitim ve gelişime yönelik sayısız projeyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.