CESURBEND ihracatta tam gaz

Yüksek verimlilikle çalışan ve tamamen kendi tasarımları olan makineleri Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya, Güney Afrika, Fas ve Azerbaycan gibi yaklaşık 60 ülkeye ihraç eden CESURBEND, geçtiğimiz günlerde Bulgaristan bayisine yeni makinesinin teslimatını gerçekleştirdi.

CESURBEND Yönetim Kurulu Başkanı Turan Cesur, “Yurt dışında 40’a yakın bayiliğimiz bulunuyor. Bu bayiler aracılığıyla farklı ülkelerdeki müşterilerimize hızlı satış sonrası hizmet veriyoruz. Geçen yıl 5 eksen CNC boru bükme makinemizi dijitalleşmeye ve Endüstri 4.0’a uygun robotlu sisteme çevirdik. Bu makinemiz fuarlarda da büyük ilgi gördü. Umarım ilerleyen süreçte makinemizin ihracatı artarak devam edecek” dedi.