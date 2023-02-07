Bursa’ya teşvik yağdı

Semih AYDIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı­nın Aralık 2022’ye ait yatı­rım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu listeyle Bakanlığın 2022 yılında yatırım­lara kaç teşvik belgesi verdiği de ortaya çıktı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açık­lamaya göre, listeyi değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus­tafa Varank, “2022 yılında düzenle­diğimiz 13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak yaklaşık 579 milyar li­ralık yatırımın önünü açtık. Önceki yıla göre düzenlenen belge sayısı yüzde 8, öngörülen yatırım miktarı yüzde 43 oranında arttı” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bu rakamların yatırımcıların Türk ekonomisine olan güveninin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, “Özel sektörü, ekonomik büyüme­nin lokomotifi olarak görüyoruz. Devletin öncülüğünde özel sektörü destekleyerek yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz” görüşünü paylaştı. Resmi Gazete’nin tebliğler bölümünde “2022 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Lis­tesi”ne göre, Aralık 2022’de 2 bin 62 teşvik belgesi düzenlendi. Yak­laşık 54 bin kişiye istihdam sağla­ması öngörülen bu yatırımların sabit yatırım tutarı 84 milyon 692 bin lira oldu.

Aralık ayı ile 2022’nin diğer ay­ları karşılaştırıldığında belge adedi, sabit yatırım tutarı ve istih­dam başlıklarında yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı.

Bursa’da 917 yatırıma teşvik

Geçtiğimiz yıl Bursa’da 917 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımların tutarı 21 milyar 615 milyon 567 bin 692 lira olarak hesaplandı. Söz konusu ya­tırımların hayata geçmesiyle Bursa’da 13 bin 31 kişiye is­tihdam sağlanacak.

Aralık ayında ise Bursa’da 143 proje yatırım teşviki aldı. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Bursa’da bin 624 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

En fazla teşvik Nilüfer’e

Nilüfer, 2022 yılında 385 yatırım teşvikiyle geçen yıl Bursa’da en fazla yatırım teşviki alan ilçe oldu. Bunu 158 yatırım teşvikiyle Osman­gazi ve 101 yatırım teşvikiyle İnegöl izledi. 2022’de Harmancık, Bursa ilçe­leri arasında hiç yatırım teşviki alma­yan tek ilçe oldu.

Geçtiğimiz yıl Bursa’da yatırım teşviki alan projelerin yüzde 48’i komple yeni yatırım olurken yüzde 43,5’i ise tevsi yatırımı oldu.

Dikkat çeken yatırımlar

2022 yılının Haziran ayında Bursagaz’ın Büyükor­han’da gerçekleştireceği tevsi yatırımı için düzenle­nen 907 milyon 13 bin 323 liralık teşvik belgesi, geçen yıl Bursa’daki yatırımlar için düzenlenen en yüksek tutarlı teşvik belgesi oldu. Firmanın gaz yakıtlarının dağıtımı için gerçekleştireceği yatırım ile birlikte 38 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Galata Wind Enerji ise Mustafakemalpaşa’da gerçekleş­tireceği hibrit güneş enerjisi santrali yatırımı için 562 mil­yon 809 bin 83 liralık yatırım teşviki almaya hak kazandı.

Vatan Pres ise Temmuz ayında muhtelif oto parça üre­timi için Karacabey’de yapacağı komple yeni yatırım için 550 milyon 694 bin 980 lira yatırım teşviki almaya hak ka­zanmıştı.