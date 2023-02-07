Bursa’ya teşvik yağdı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçtiğimiz yıl Bursa’daki 917 yatırım için 21 milyar 615 milyon 567 bin 692 lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledi. Aralık ayında ise Bursa’da 143 proje 3 milyar 395 milyon 754 bin 341 liralık yatırım teşviki aldı.
Semih AYDIN
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Aralık 2022’ye ait yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu listeyle Bakanlığın 2022 yılında yatırımlara kaç teşvik belgesi verdiği de ortaya çıktı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, listeyi değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “2022 yılında düzenlediğimiz 13 bin 653 teşvik belgesi ile 357 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak yaklaşık 579 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Önceki yıla göre düzenlenen belge sayısı yüzde 8, öngörülen yatırım miktarı yüzde 43 oranında arttı” ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, bu rakamların yatırımcıların Türk ekonomisine olan güveninin bir göstergesi olduğuna işaret ederek, “Özel sektörü, ekonomik büyümenin lokomotifi olarak görüyoruz. Devletin öncülüğünde özel sektörü destekleyerek yatırımların önünü açmayı sürdüreceğiz” görüşünü paylaştı. Resmi Gazete’nin tebliğler bölümünde “2022 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi”ne göre, Aralık 2022’de 2 bin 62 teşvik belgesi düzenlendi. Yaklaşık 54 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen bu yatırımların sabit yatırım tutarı 84 milyon 692 bin lira oldu.
Aralık ayı ile 2022’nin diğer ayları karşılaştırıldığında belge adedi, sabit yatırım tutarı ve istihdam başlıklarında yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldı.
Bursa’da 917 yatırıma teşvik
Geçtiğimiz yıl Bursa’da 917 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımların tutarı 21 milyar 615 milyon 567 bin 692 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların hayata geçmesiyle Bursa’da 13 bin 31 kişiye istihdam sağlanacak.
Aralık ayında ise Bursa’da 143 proje yatırım teşviki aldı. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Bursa’da bin 624 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.
En fazla teşvik Nilüfer’e
Nilüfer, 2022 yılında 385 yatırım teşvikiyle geçen yıl Bursa’da en fazla yatırım teşviki alan ilçe oldu. Bunu 158 yatırım teşvikiyle Osmangazi ve 101 yatırım teşvikiyle İnegöl izledi. 2022’de Harmancık, Bursa ilçeleri arasında hiç yatırım teşviki almayan tek ilçe oldu.
Geçtiğimiz yıl Bursa’da yatırım teşviki alan projelerin yüzde 48’i komple yeni yatırım olurken yüzde 43,5’i ise tevsi yatırımı oldu.
Dikkat çeken yatırımlar
2022 yılının Haziran ayında Bursagaz’ın Büyükorhan’da gerçekleştireceği tevsi yatırımı için düzenlenen 907 milyon 13 bin 323 liralık teşvik belgesi, geçen yıl Bursa’daki yatırımlar için düzenlenen en yüksek tutarlı teşvik belgesi oldu. Firmanın gaz yakıtlarının dağıtımı için gerçekleştireceği yatırım ile birlikte 38 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.
Galata Wind Enerji ise Mustafakemalpaşa’da gerçekleştireceği hibrit güneş enerjisi santrali yatırımı için 562 milyon 809 bin 83 liralık yatırım teşviki almaya hak kazandı.
Vatan Pres ise Temmuz ayında muhtelif oto parça üretimi için Karacabey’de yapacağı komple yeni yatırım için 550 milyon 694 bin 980 lira yatırım teşviki almaya hak kazanmıştı.