Bursa’ya modern hastane
Sağlık alanında 25 yıllık tecrübesiyle başta Bursa olmak üzere Güney Marmara’nın birçok yerine hizmet veren Doruk Hastaneleri, çeyrek asırlık tecrübesini Doruk Nilüfer Hastanesi’yle taçlandırıyor. Son teknolojiye sahip donanımları, termal havuzları ve uzman hekim kadrosuyla alanında ilklere imza atacak Doruk Nilüfer Hastanesi kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Semih AYDIN
Doruk Hastaneleri Yıldırım ve Osmangazi’nin ardından kalitesini Nilüfer’e taşıyor. Yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda inşa edilen toplam 19 katlı Nilüfer Doruk Hastanesi aynı zamanda Güney Marmara’nın en büyük özel hastanesi olma özelliğini taşıyacak. Sağlık Bakanlığı tarafından 3’üncü basamak hastane niteliğinde değerlendirilen Doruk Nilüfer Hastanesi başta Güney Marmara olmak üzere, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen hastalara hizmet vermeye hazırlanıyor.
Hastanenin faaliyete başlamasıyla Bursa’ya bir cazibe merkezi kazandıracaklarının altını çizen Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Bölge hastanesi ve 3’üncü basamak hastane olmayı çok önemsiyoruz. 3’üncü basamak bir hastane olduğunuzda Bandırma, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova gibitüm bölgeye hizmet sunmaya devam edeceğiz.” dedi.
“İlk ve son özel hastanelere sahibiz”
Bursa’nın her merkez ilçesine bir hastane hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Dr. Namlı, “Yıldırım ve Osmangazi’nin ardından Nilüfer’de de bir hastane açıyoruz. 1968 yılında kurulan Özel Bursa Hastanesi’ni 2006 yılında devralmıştık. Bu hastanemizle birlikte Bursa’nın ilk ve son özel hastanelerine sahip olacağız” diye konuştu. Dr. Namlı, Türkiye’de 576 özel hastanenin olduğu bilgisini paylaşarak, yeni hastanelerinin mevcut büyüklüğünün Türkiye’deki ilk 10 arasına girdiğini dile getirdi.
Tüm branşların hizmet vereceği hastanenin 370 yatak kapasitesine çıkabileceğini belirten Dr. Namlı, 13 ameliyathane ve güçlü teknik donanımıyla da fark yaratacaklarını söyledi.
Hastanenin ruhsatlı heliporta da sahip olduğunu kaydeden Dr. Namlı, buranın başta helikopter ambulanslar olmak üzere tüm helikopterlere hizmet verebileceğini bildirdi.
Doruk Nilüfer termalde fark yaratacak
Dr. Ömer Yavuz Namlı, termalden onkolojiye, kullanılan cihazlardan yoğun bakım alanlarına kadar olan yenilikleri hakkında şu bilgileri verdi:
“Bursa, tarih, doğa, kültür ve sanayi alanında çok fazla özelliğe sahip bir şehir. Bunlardan biri de termal. Tarihte İmparatoriçe Theodora’nın M.S. 500’üncü yıllarda Çekirge’deki kaplıcalarda tedavi olduğunu biliyoruz. Biz de bu termal zenginliği hastanemizde kullanmak istedik. Burada 11 adet termal havuzumuz var. Türkiye’de bu kadar fazla özel havuza sahip tek özel hastaneyiz. Bir katımızı tamamen buna ayırdık. Rehabilitasyon, çamur, refleksoloji havuzları ile sağlıklı yaşam merkezi olabilecek yüzme havuzlarına kadar çok özellikli termal havuzlarımız var. Bu termal tesisle sağlık turizmi alanında da önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz. Bundan hem Bursa hem de biz kazançlı çıkacağız.”
Hastanede kapasite olarak 80 adet yoğun bakım ünitesi olduğu bilgisini paylaşan Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, yoğun bakım ünitelerinin güneş alan alanlara inşa ettiklerini söyledi. Dr. Namlı, böylece yoğun bakım hastalarının gün ışığını iyi bir şekilde alarak, şifa bulacaklarını kaydetti.
Kemik iliği transplantasyonuna özel alan
Doruk Nilüfer Hastanesi’nin bir katının kemik iliği transplantasyon alanına ayrılacağını aktaran Dr. Namlı, “Bu alan kemik iliği hastalığı geçirenler için çok önemli olacak. Ayrıca bu tedavi sağlık turizmi alanında da ciddi bir paya sahip. Böylece Bursa’nın yurt içindeki sağlık turizminden aldığı payı artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
Doruk Nilüfer Hastanesi teknik donanımda iddialı
Dr. Ömer Yavuz Namlı, Doruk Nilüfer Hastanesi olarak teknik donanım konusunda da çok iddialı olduklarını belirterek, “3 radyoterapi ünitemiz ve tıbbi onkoloji alanlarımız ve Intraoperatif MR cihazımız var. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Şehir Hastanesi de dahil olmak üzere Bursa’da bu cihaza sahip olan tek hastane biziz. Bu MR cihazı özellikle beyin tümörü ameliyatlarında büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye’de yaklaşık 5 tane bulunan bu MR cihazı sizi diğer hastanelerden ayrıştırarak, farklı bir kategoriye sokuyor” dedi. Onkolojik teşhis ve tedavi merkezinde 3 profesör kadrosu ve radyasyon onkolojisindeki özellikli cihazlarıyla bu alanda da ön plana çıkacaklarını vurgulayan Dr. Namlı, “Bölge hastanesi olarak hizmet vereceğimiz için bu noktada ciddi yükü alacağız” açıklamasında bulundu.
Acil serviste özel hizmetler
Hastanelerinin acil servislerinde de önemli özelliklere sahip olduklarını belirten Dr. Namlı, “Acilimiz içinde tam teşekküllü bir ameliyathanemiz ayrıca radyoloji ünitemiz var. Böylece acil müdahale gereken hastalarımızı farklı katlara taşımak durumunda kalmayacağız. Tüm bunların yanında hastanemizdeki yoğun bakım yataklarına ek olarak acil servisimizde de 2 yataklı yoğun bakım ünitemiz var” diye konuştu. Doruk Nilüfer Hastanesi’nin inşasında pandemiyle karşı karşıya kaldıklarını anımsatan Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Covid-19 salgının bize kattığı birtakım şeyler oldu. Bazı servislerimizin havalandırma sistemlerini istediğimiz anda yoğun bakıma çevirecek şekilde yaptık. Tekrar bir salgınla karşılaşma durumunda buraları yoğun bakıma çevirebileceğiz. Hastanemizdeki hava kalitesi değerlerini çok yükselttik.
Bekleme alanlarındaki hava kalitesini adeta ameliyathane seviyesine getirdik. Böylece bekleme alanlarındaki hastalarımızın da enfeksiyon riskini minimize etmiş olduk” dedi. 6 uzmanlık alanında gece nöbeti uygulamasına geçeceklerini bildiren Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Bu hastanecilik açısından üst düzey bir hizmet. Bu hizmeti Bursa’da ve hatta İstanbul’da dahi uygulayan bir hastane yok” açıklamasında bulundu. Kendilerini üniversite hastanesi olma yolunda planladıklarını kaydeden Dr. Namlı, Doruk Nilüfer Hastanesi’nde amfi, konferans, 4 eğitim ve toplantı salonlarına sahip olduklarını dile getirdi.
“25 yıllık tecrübenin sonucu”
Nilüfer’deki hastanenin Doruk Hastaneleri’nin 25 yıllık tecrübesiyle hayata geçtiğini vurgulayan Dr. Ömer Yavuz Namlı sözlerini şöyle tamamladı: “Burada 25 yıldır yapamadıklarımızı yapmaya çalıştık. Kendi eksiklerimizi ve Bursa’nın eksikliklerini biliyorduk. Bunları giderecek şekilde, Bursalılara daha iyi hizmet sunabilmek adına Doruk Nilüfer Hastanesi’ni hayata geçirdik. Burada 150’si hekim olmak üzere toplam yaklaşık 750 personeli istihdam edeceğiz. Böylece toplam istihdamımız 2 bin 150 seviyesine ulaşacak. Bunun da ayrı mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
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