Bursa’ya 13,9 milyar TL’lik teşvik
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yılın ilk yarısında Bursa’daki 542 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bu belgelerin tutarı 13 milyar 937 milyon 813 bin 295 lira olarak hesaplandı. Projelerin hayata geçmesiyle Bursa’da7 bin 816 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.
Semih AYDIN
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın haziran ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Bursa’da haziran ayında 71 proje yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Belge alan projelerin yatırım tutarı 1 milyar 989 milyon 374 bin 331 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleşmesiyle Bursa’da 887 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Ocak – Haziran dönemine bakıldığında Bakanlık, Bursa’da 542 projeye 13 milyar 937 milyon 813 bin 295 lira tutarında yatırım teşvik belgesi hazırladı. Bu projelerin devreye girmesiyle Bursa’da 7 bin 816 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Yılın ilk yarısında Bursa’daki projelerin yüzde 57,5’i komple yeni yatırım olurken, yüzde 34,8’i tevsi yatırımı oldu. Özdilek Ev Tekstil’inin ocak ayında aldığı 1 milyar 118 milyon 473 bin 556 liralık teşvik yılın ilk yarısında Bursa’da verilen en yüksek tutarlı teşvik oldu. Özdilek Ev Tekstil’i Nilüfer’de gerçekleştireceği komple yeni yatırım ile yılda 7 bin 221 ton dokuma boyayacak. Firma bu yatırım doğrultusunda 950 kişiye istihdam sağlayacak.