Bursa’ya 13,9 milyar TL’lik teşvik

Semih AYDIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın haziran ayına ilişkin yatırım teş­vik belgesi listesi Resmi Gazete’de ya­yımlandı. Bursa’da haziran ayında 71 proje yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Belge alan projelerin yatırım tutarı 1 milyar 989 milyon 374 bin 331 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleşmesiyle Bursa’da 887 kişiye is­tihdam sağlanması öngörülüyor. Ocak – Haziran dönemine bakıl­dığında Bakanlık, Bursa’da 542 projeye 13 milyar 937 milyon 813 bin 295 lira tutarında yatırım teşvik belgesi hazırladı. Bu proje­lerin devreye girmesiyle Bur­sa’da 7 bin 816 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Yılın ilk yarısında Bursa’daki projelerin yüzde 57,5’i komple yeni yatırım olurken, yüzde 34,8’i tevsi yatırımı oldu. Öz­dilek Ev Tekstil’inin ocak ayında aldığı 1 milyar 118 milyon 473 bin 556 liralık teşvik yılın ilk yarısında Bursa’da veri­len en yüksek tutarlı teşvik oldu. Özdi­lek Ev Tekstil’i Nilüfer’de gerçekleştire­ceği komple yeni yatırım ile yılda 7 bin 221 ton dokuma boyayacak. Firma bu yatırım doğrultusunda 950 kişiye istih­dam sağlayacak.