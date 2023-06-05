Bursa’da büyük yatırım hamlesi

Semih AYDIN

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yatırım Haritası uygulamasıyla, prog­ram kapsamında desteklenen tüm projele­rin bilgileri tek bir platformda toplanıyor.

Uygulama sayesinde, çağrı, il ve yatırım tutarı aralığı filtreleri ile program kapsamında destek­lenen projelere ilişkin özet bilgilere ve projeler kapsamında üretilecek ürün görsellerine de ula­şım mümkün olacak. Erişimin “https://yatirimhari­tasi.hamle.gov.tr/” adresinden sağlandığı uygulama kapsamındaki bilgilerin, yeni destek kararları sonra­sında da güncellenmesi mümkün olacak.

Ar-Ge ve yatırımla yüksek katma değer

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsa­mında bugüne kadar açılan 5 çağrıda toplam 178 proje desteklendi.

Bu projeler kapsamında 4,7 milyar lirası Ar-Ge harcaması olmak üzere toplam 52,7 milyar liralık yatırımın gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Böylece 5 yıl sonunda 855,8 milyar liralık katma değer oluşturulması hedefleniyor.

Bursa’da 15 proje destekleniyor

Bakanlık, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Prog­ramı kapsamında bugüne kadar Bursa’da 15 projeye 4 milyar lira tutarında destek verdi. Bu projelerin 3’ü üretimde yapısal dönüşüm, 3’ü makine, 7’si mobilite ve 2’si de sağlık ve kimya ürünlerinde oldu. Bursa’da Hamle programı kapsamında destek alan firma ve yatırımlar şunlar oldu:

MAKİNE

DURMAZLAR MAKİNA: Durmazlar Makina hem makine hem de üretimde yapısal dönüşüm alanında iki projesi için yatırım aldı. Firmanın makine alanındaki “Durma İlasis – İleri Lazer Sistemleri” projesi kapsamında Türkiye’nin ilk yerli ve milli lazeri olan Birlase fiber lazer sistemleri, kesim ve kaynak uygulamalarının alt bileşenleri olan lazer diyot modülü, lazer kesim kafası, sürücü güç kaynağı, yüksek güçlü ışın birleştirici ve ışın taşıyıcı kablo ürünleri yerli ve milli kaynaklarla geliştirilecek. Bu ürünün Türkiye ve dünya pazarlarına sunulması hedefleniyor. Proje tutarının 200 milyon TL ile 500 milyon TL civarında olması öngörülüyor.

ERMAKSAN MAKİNA: Proje kapsamında büyük ebatlı parçaların eklemeli imalat yöntemiyle üretebilmesi sağlanacak. Bunun için büyük üretim alanına sahip toz sirkülasyon sistemli, 4 lazerli eklemeli imalat sisteminin geliştirilmesi ve üretilmesi planlanıyor. Proje ile dünyada 800 x 800 mm üretim kapasitesine sahip, büyük boyutlu imalat makinesi üreten sınırlı sayıda firmalardan biri olunacak. Proje tutarının 100 milyon TL ile 200 milyon TL civarında olması bekleniyor.

İĞREK MAKİNA: Proje kapsamında dünya çapında, öncü, yenilikçi, ileri ve yüksek teknolojili CNC takım tezgahlarının yerli ve milli kaynaklarla üretimi gerçekleştirilecek.

Proje ile halihazırda dışa bağımlı durumda bulunan bu stratejik alanda üretilecek makinelerle Türkiye’nin bu alandaki üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Üretimi planlanan ürünler, öncelikle ithal ikamesi konusunda ülkemize oldukça önemli ekonomik kazanımlar sağlayacak. Proje tutarının 200 milyon TL ile 500 milyon TL civarında olması bekleniyor.

MOBİLİTE

KARSAN OTOMOTİV: Karsan Otomotiv mobilite alanında iki projesiyle yatırım desteği alıyor. Firmanın “5 mt – 8 mt Yeni Modüler Yapılı Platform Geliştirilmesi” projesi kapsamında; siber güvenlik yazılımına sahip, otomotiv DC şarj altyapısı olan, toplu taşıma, kargo aracı ve yürür şasi ortak ürün ailesinde hem Avrupa hem Amerika isterlerini karşılayabilecek seviye 4 otonom özelliklere sahip, alçak tabanlı, katma değeri olan ve ithal ikamesi sağlanabilecek orta-yüksek teknoloji elektrikli araçların üretilmesi planlanıyor. Proje tutarının 200 milyon TL ile 500 milyon TL civarında olması öngörülüyor.

Karsan Otomotiv’in yatırım aldığı diğer projesi olan “Yakıt Batarya Sisteminin Elektrikli Toplu Taşıma Araçlarında Uygulanması ve Adaptasyonu” projesi ile mevcutta üretilen elektrikli toplu taşıma araçlarına, yakıt hücresi sistemlerinin uygulanarak seri üretimi hedefleniyor. Proje tutarının 50 milyon TL ile 100 milyon TL civarında olması öngörülüyor.

CANSAN ALÜMİNYUM: Yeşilova Holding iştiraklerinden olan Cansan Alüminyum’un “Otomotiv Sektörü İçin Alüminyum Ekstrüzyon Motor Traversi Komponentlerinin Üretilmesi” projesi kapsamında, otomotiv sektörü için alüminyum alaşımlı motor traversi parçaları, elektrikli araç batarya kutusu/taşıyıcı ve çarpışma sönümleyici sistemler üretilmesi yoluyla elektrikli araçlar için kullanılması zorunlu olan bir ürüne yatırım yapılması hedefleniyor. Projenin yatırım tutarının 200 milyon TL ile 500 milyon TL civarında olması bekleniyor.

FARPLAS OTOMOTİV: Firmanın “Plastik Temelli Yüksek Performanslı Malzemelerden Elektrikli Araçlara Yönelik Parçalar Geliştirilmesi ve Seri Üretilmesine Yönetim Yatırım Projesi” kapsamında polipropilen (PP), poliüretan (PP), akrilonitrik butdien stiren (ABS) temelli yüksek performanslı malzemelerden parçalara yönelik kara araçları için kompozit bagaj kapağı, batarya kutusu kapağı, ön panel, orta konsol, arka rüzgarlık, enerji portu, bagaj kapama, orta direk kapama, arka direk kapama ve ön panel gibi parçaların geliştirilmesi hedefleniyor. Proje tutarının 200 milyon TL ile 500 milyon TL civarında olması öngörülüyor.

A-PLAS: A-Plas’ın “Otomobil İçin Tavan Tipi Araç Arka Rüzgarlığı (Spoiler) Grubunun Plastik Tasarım Normla­rına Göre Tasarlanması ve Yüksek Performanslı Malzemeleri Kullanı­larak Üretilmesi” projesi kapsamında, bi­nek araçların bagaj kapakları üzerinde konumlan­dırılan, görsel bir akse­suar olmakla birlikte ana amacı aracın aero­dinamik performansını iyi­leştirecek rüzgarlık (spoiler) gru­bunun üretilmesi hedefleniyor. Proje tutarının 50 milyon TL ile 100 milyon TL civarında olması bekleniyor.

ÜRETİMDE YAPISAL DÖNÜŞÜM

DURMAZLAR MAKİNA: Firmanın “D-LINE Sac Şekillendirme Sektörlerine Yönelik Otonom ve Robotik Sistemler ile Desteklenen Çözüm Merkezleri” projesi ile diğer sektörlerde üretim sürecini kolaylaştıran, insan gücünü tamamlayan, riskleri ve maliyeti azaltan yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin yatırım tutarının 100 milyon TL ile 200 milyon TL civarında olması öngörülüyor.

E-MAK MAKİNA: E-Mak Makina’nın “Asfalt Frezeleri (Asfalt Kazıma Makinaları)” projesi kapsamında yol yapım sektöründe idareler, belediyeler, karayolları ve özel firmalar tarafından kullanılan Asfalt Frezeleri (Asfalt Kazıma Makinaları) ekipmanlarının üretilmesi planlanıyor. Projenin yatırım tutarının 200 milyon TL ile 500 milyon TL civarında olması öngörülüyor.

SALMEX ISI: Yatırım tutarının 200 milyon TL ile 500 milyon TL civarında olması beklenen “ERP Regülasyonu ile Uyumlu Yoğuşmalı Kombilere Yönelik Türkiye’de İlk Kez %100 Yerli Olarak Üretilmesi” projesi kapsamında; ülkemizi bütünüyle ithal yollarla giren, yüksek katma değerli ürünün, tamamen yerli imkan ve kaynaklarla üretimi gerçekleştirilecek.

SAĞLIK VE KİMYA

SÖZAL KİMYA: Firmanın “Tekstil Sektöründe Kullanılmak Üzere Halkalı Monomerlerden Arındırılmış (Cyclic Free) Fonksiyonel Silikon Yağlarının Geliş­tirilmesi ve Üretimi” projesi kapsamında yıllık 72 bin ton silikon yağının üretiminin gerçekleştiril­mesi hedefleniyor. Proje tutarının 200 milyon TL ile 500 milyon TL civarında olması bekleniyor.