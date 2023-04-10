Bursa’da 99 yatırıma teşvik verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, şubat ayına ilişkin yatırım teş­vik belgesi listesi Resmi Gazete’de ya­yımlandı. Buna göre, şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 44 milyar 411 milyon 912 bin 245 lira olarak he­saplandı. Yatırımların gerçekleştirilme­siyle 20 bin 521 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bakanlık, şubatta Bur­sa’daki 99 yatırım için 2 milyar 146 mil­yon 792 bin 503 lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledi. Söz konusu ya­tırımların hayata geçirilmesiyle Bur­sa’da 1.118 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Şubat teşvik listesinin ilk sırasında bulunan Muti Gıda, Kestel’de gerçekleştireceği modernizasyon ve tevsi yatırımı için 230 milyon 702 bin 247 lira tutarında yatırım teşviki aldı.