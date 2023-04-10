Bursa’da 99 yatırıma teşvik verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubat ayında Bursa’da 99 yatırım için 2 milyar 146 milyon 792 bin 503 liralık yatırım teşvik belgesi düzenledi. Söz konusu yatırımların hayata geçmesiyle 1.118 kişiye istihdam sağlanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, şubat ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, şubatta 1183 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 44 milyar 411 milyon 912 bin 245 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 521 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bakanlık, şubatta Bursa’daki 99 yatırım için 2 milyar 146 milyon 792 bin 503 lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledi. Söz konusu yatırımların hayata geçirilmesiyle Bursa’da 1.118 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Şubat teşvik listesinin ilk sırasında bulunan Muti Gıda, Kestel’de gerçekleştireceği modernizasyon ve tevsi yatırımı için 230 milyon 702 bin 247 lira tutarında yatırım teşviki aldı.