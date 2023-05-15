Bursa’da 101 yatırıma teşvik verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mart ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre martta 1427 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 90 milyar 458 milyon 668 bin 659 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 32 bin 406 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bursa’da ise mart ayında 101 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bursa’da belge alan projelerin yatırım tutarı 3 milyar 185 milyon 276 bin 792 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların gerçekleşmesiyle Bursa’da 1417 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.