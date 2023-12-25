Bursa OSB yeşil olma yolunda

Yeşil OSB konusunda yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi tarafından, bölgedeki fabrikaların Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi hakkında bilgilendirilmesi amacıyla “Yeşil Dönüşüm Semineri” düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE tarafından geliştirilen “Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi” ile yeterliliğe sahip organize sanayi bölgelerinin belgelendirileceğini belirten Osman Yıldırım, “Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi, OSB’lerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek ve belgelendirmek için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem, OSB’lerin çevresel, sosyal, yönetim ve ekonomik performanslarını kapsayan göstergelerden oluşmaktadır. Biz Bursa OSB olarak bu çalışmalara yıllar öncesinden başlamış durumdayız” diye konuştu.

Bursa OSB olarak başlattıkları çalışmalar sayesinde Yeşil OSB Sertifikasının birinci aşaması durumundaki Mekansal Yönetim ve Dijitalleşme Projesi’nin onaylandığını dile getiren Bursa Organize Sanayi Bölge Müdürü Osman Yıldırım, “Bursa OSB’nin bir bütün olarak Yeşil OSB belgesini en kısa sürede alacağı inancı içerisindeyim. Bursa OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli bir şekilde Dünya Bankası’nın sürdürdüğü Yeşil OSB projesinde yer alan Bursa’nın tek ve ülkemizin de 4 OSB’sinden biri olmuştur” dedi.