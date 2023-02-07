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BTSO sektör konseylerinde yeni dönem başladı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2022-2026 döneminde görev yapacak konsey başkanları ve başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Başkan Burkay, sektör konseylerinin ‘günü kurtaran değil geleceği inşa eden’ bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, yeni dönemde de her bir sektör için stratejik yol haritası oluşturacaklarını açıkladı.

Haberler 07.02.2023, 00:21
BTSO sektör konseylerinde yeni dönem başladı

Türkiye’de ilk kez BTSO tarafından ha­yata geçirilen sektör konseyleri yapı­lanmasında yeni dönem başkan ve başkan yardımcıları BTSO Hizmet Binası’nda düzen­lenen toplantıda buluştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Yö­netim Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplan­tıda sektörlerin geleceği, beklentiler ve yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Dinamik yapı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni dönemde görev alacak konsey başkanları ve başkan yardımcılarına başarı­lar diledi.

Türkiye’de konsey yapılanmasını ilk kez hayata geçiren Oda olduklarını kaydeden Başkan Burkay, “Yeni dönemde 22 konseyi­miz faaliyet gösterecek. Ekonomideki deği­şimleri göz önünde bulundurarak konsey yapılanmamızı her dönemde yeniden dü­zenliyoruz. Statik değil dinamik bir yapı inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektör konseylerinin yeni dönemde de önemli çalışmalar yapacağına inandığını ifade eden Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Sektörlerin yol haritası ile ilgili bir çalıştay süreci başlatacağız. 2013 yılından gelen bir planımız var ama mutlaka revize edilmesi lazım. Pandemi sonrası konjonktür değişti. Bunu iyi okuyup, stratejik planlara yansıt­mamız lazım.”

Türkiye’de ilk sektör konsey yapılanması

Sektörlere daha kapsamlı hizmet sunul­ması ve bu hizmetlerin geliştirilmesi nokta­sında Türkiye’deki oda ve borsalar arasında ilk defa BTSO bünyesinde sektörel konsey yapılanmalarının oluşturulduğunu ifade eden BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da, “Kon­seylerimiz, sektörlerin gelişimi ve kamu-üni­versite-sanayi işbirliğinin de güçlenmesi açısından önemli bir platform niteliği üstle­niyor” diye konuştu.

Yeni konsey başkanları

Yeni dönemde ekonomide yaşanan deği­şimler göz önünde bulundurularak sektör konseyleri yapılanmasına KOBİ Konseyi, E-Ticaret ve Dijitalleşme, AB Uyum ve Yeşil Mutabakat, Savunma Sanayi ve Havacılık, Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Konseyleri eklenirken; Bilgi İşlem ve Oto­masyon Teknolojileri, Gıda ve Paketli Ürün­ler ve Makine-Metal Konseyi de yeni bir vizyonla kurgulandı.

Yeni dönemde görev yapacak konsey baş­kanları listesi ise şu şekilde:

AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi: Vedat Kılıç

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konseyi: Osman Akın

Dış Ticaret Konseyi: Murat Bayizit

Eğitim Konseyi: Gıyasettin Bingöl

Enerji Konseyi: Erol Dağlıoğlu

E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi: İlker Özgüven

Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi: Burhan Sayılgan

Girişimcilik ve Üniversite Sanayi İşbirliği Konseyi: Hakan Hacızade

Hizmet Ticaret Konseyi: Turgay Güler

İnşaat Konseyi: Ali Tuğcu

Kimya Konseyi: İlker Duran

KOBİ Konseyi: Cafer Yıldız

Lojistik Konseyi: Ersan Keleş

Makine Metal Konseyi: Serdar Burulday

Mobilya Konseyi: Mehmet Emin Kasapoğlu

OSB Konseyi: Halil Ersan Özsoy

Otomotiv Konseyi: Rengin Eren

Perakende Ticaret Konseyi: Yüksel Taşdemir

Sağlık Konseyi: M. Fatih Özkul

Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi: Aptullah Saner

Tekstil Konseyi: Bayram Uçkun

#btso
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