BTSO sektör konseylerinde yeni dönem başladı
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2022-2026 döneminde görev yapacak konsey başkanları ve başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Başkan Burkay, sektör konseylerinin ‘günü kurtaran değil geleceği inşa eden’ bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, yeni dönemde de her bir sektör için stratejik yol haritası oluşturacaklarını açıkladı.
Türkiye’de ilk kez BTSO tarafından hayata geçirilen sektör konseyleri yapılanmasında yeni dönem başkan ve başkan yardımcıları BTSO Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıda buluştu.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplantıda sektörlerin geleceği, beklentiler ve yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.
Dinamik yapı
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni dönemde görev alacak konsey başkanları ve başkan yardımcılarına başarılar diledi.
Türkiye’de konsey yapılanmasını ilk kez hayata geçiren Oda olduklarını kaydeden Başkan Burkay, “Yeni dönemde 22 konseyimiz faaliyet gösterecek. Ekonomideki değişimleri göz önünde bulundurarak konsey yapılanmamızı her dönemde yeniden düzenliyoruz. Statik değil dinamik bir yapı inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Sektör konseylerinin yeni dönemde de önemli çalışmalar yapacağına inandığını ifade eden Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Sektörlerin yol haritası ile ilgili bir çalıştay süreci başlatacağız. 2013 yılından gelen bir planımız var ama mutlaka revize edilmesi lazım. Pandemi sonrası konjonktür değişti. Bunu iyi okuyup, stratejik planlara yansıtmamız lazım.”
Türkiye’de ilk sektör konsey yapılanması
Sektörlere daha kapsamlı hizmet sunulması ve bu hizmetlerin geliştirilmesi noktasında Türkiye’deki oda ve borsalar arasında ilk defa BTSO bünyesinde sektörel konsey yapılanmalarının oluşturulduğunu ifade eden BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da, “Konseylerimiz, sektörlerin gelişimi ve kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin de güçlenmesi açısından önemli bir platform niteliği üstleniyor” diye konuştu.
Yeni konsey başkanları
Yeni dönemde ekonomide yaşanan değişimler göz önünde bulundurularak sektör konseyleri yapılanmasına KOBİ Konseyi, E-Ticaret ve Dijitalleşme, AB Uyum ve Yeşil Mutabakat, Savunma Sanayi ve Havacılık, Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Konseyleri eklenirken; Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri, Gıda ve Paketli Ürünler ve Makine-Metal Konseyi de yeni bir vizyonla kurgulandı.
Yeni dönemde görev yapacak konsey başkanları listesi ise şu şekilde:
AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi: Vedat Kılıç
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konseyi: Osman Akın
Dış Ticaret Konseyi: Murat Bayizit
Eğitim Konseyi: Gıyasettin Bingöl
Enerji Konseyi: Erol Dağlıoğlu
E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi: İlker Özgüven
Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi: Burhan Sayılgan
Girişimcilik ve Üniversite Sanayi İşbirliği Konseyi: Hakan Hacızade
Hizmet Ticaret Konseyi: Turgay Güler
İnşaat Konseyi: Ali Tuğcu
Kimya Konseyi: İlker Duran
KOBİ Konseyi: Cafer Yıldız
Lojistik Konseyi: Ersan Keleş
Makine Metal Konseyi: Serdar Burulday
Mobilya Konseyi: Mehmet Emin Kasapoğlu
OSB Konseyi: Halil Ersan Özsoy
Otomotiv Konseyi: Rengin Eren
Perakende Ticaret Konseyi: Yüksel Taşdemir
Sağlık Konseyi: M. Fatih Özkul
Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi: Aptullah Saner
Tekstil Konseyi: Bayram Uçkun