BTSO sektör konseylerinde yeni dönem başladı

Türkiye’de ilk kez BTSO tarafından ha­yata geçirilen sektör konseyleri yapı­lanmasında yeni dönem başkan ve başkan yardımcıları BTSO Hizmet Binası’nda düzen­lenen toplantıda buluştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Yö­netim Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplan­tıda sektörlerin geleceği, beklentiler ve yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Dinamik yapı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni dönemde görev alacak konsey başkanları ve başkan yardımcılarına başarı­lar diledi.

Türkiye’de konsey yapılanmasını ilk kez hayata geçiren Oda olduklarını kaydeden Başkan Burkay, “Yeni dönemde 22 konseyi­miz faaliyet gösterecek. Ekonomideki deği­şimleri göz önünde bulundurarak konsey yapılanmamızı her dönemde yeniden dü­zenliyoruz. Statik değil dinamik bir yapı inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektör konseylerinin yeni dönemde de önemli çalışmalar yapacağına inandığını ifade eden Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Sektörlerin yol haritası ile ilgili bir çalıştay süreci başlatacağız. 2013 yılından gelen bir planımız var ama mutlaka revize edilmesi lazım. Pandemi sonrası konjonktür değişti. Bunu iyi okuyup, stratejik planlara yansıt­mamız lazım.”

Türkiye’de ilk sektör konsey yapılanması

Sektörlere daha kapsamlı hizmet sunul­ması ve bu hizmetlerin geliştirilmesi nokta­sında Türkiye’deki oda ve borsalar arasında ilk defa BTSO bünyesinde sektörel konsey yapılanmalarının oluşturulduğunu ifade eden BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da, “Kon­seylerimiz, sektörlerin gelişimi ve kamu-üni­versite-sanayi işbirliğinin de güçlenmesi açısından önemli bir platform niteliği üstle­niyor” diye konuştu.

Yeni konsey başkanları

Yeni dönemde ekonomide yaşanan deği­şimler göz önünde bulundurularak sektör konseyleri yapılanmasına KOBİ Konseyi, E-Ticaret ve Dijitalleşme, AB Uyum ve Yeşil Mutabakat, Savunma Sanayi ve Havacılık, Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Konseyleri eklenirken; Bilgi İşlem ve Oto­masyon Teknolojileri, Gıda ve Paketli Ürün­ler ve Makine-Metal Konseyi de yeni bir vizyonla kurgulandı.

Yeni dönemde görev yapacak konsey baş­kanları listesi ise şu şekilde:

AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi: Vedat Kılıç

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konseyi: Osman Akın

Dış Ticaret Konseyi: Murat Bayizit

Eğitim Konseyi: Gıyasettin Bingöl

Enerji Konseyi: Erol Dağlıoğlu

E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi: İlker Özgüven

Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi: Burhan Sayılgan

Girişimcilik ve Üniversite Sanayi İşbirliği Konseyi: Hakan Hacızade

Hizmet Ticaret Konseyi: Turgay Güler

İnşaat Konseyi: Ali Tuğcu

Kimya Konseyi: İlker Duran

KOBİ Konseyi: Cafer Yıldız

Lojistik Konseyi: Ersan Keleş

Makine Metal Konseyi: Serdar Burulday

Mobilya Konseyi: Mehmet Emin Kasapoğlu

OSB Konseyi: Halil Ersan Özsoy

Otomotiv Konseyi: Rengin Eren

Perakende Ticaret Konseyi: Yüksel Taşdemir

Sağlık Konseyi: M. Fatih Özkul

Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi: Aptullah Saner

Tekstil Konseyi: Bayram Uçkun