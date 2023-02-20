BOSİAD ‘Çağan ile bir dönem daha devam’ dedi
BOSİAD, 7. Olağan Genel Kurulu’da ‘mevcut Başkan Rasim Çağan ile devam’ dedi. Çağan, geleceğini üyeleriyle birlikte planlayan bir BOSİAD olarak çevre, mesleki eğitim ve gençlik ana başlıklarında sürdürülebilir projelere yenilerin ekleneceği bir ustalık dönemi geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerin bünyesinde olduğu Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) 7. Olağan Genel Kurul’u gerçekleştirildi. Genel Kurul’da kurucu üyelerden Rasim Çağan 3. kez başkanlığa seçildi.
BTSO Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan Genel Kurul’a; Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz ile bölge sanayicileri katıldı. Divan Başkanlığı’nı Şerif Arı, Başkan Vekilliğini Abdullah Bayrak ve Yazmanlığını da Yahya Erçetin’in yaptığı Genel Kurul’da konuşan Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, “Oradaki vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Hepinizin karınca kararınca yardım ettiğinizi de biliyorum. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Söylenecek de çok bir şey yok ama bugün depremle gözüktüğü gibi birlik ve beraberliğimizi Bursa OSB ve BOSİAD olarak da devam ettirmemizin faydalı ve önemli olacağını düşünüyorum” dedi.
BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da deprem felaketine değinerek başladığı konuşmasında, “On binlerce canımızı kaybettik. Türkiye, ilk günden itibaren tek yürek yaraları sarmak için çaba gösteriyor. Biz de Bursa OSB ve BOSİAD olarak deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılayacak yardım malzemelerini gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
2019’da ilk göreve geldikten bu yana yaptıklarını özetleyen Çağan, şunları söyledi:
“Bu sene 10. yılımızı kutlarken, daha iyi hizmet etmek ve gelecek yönetimlere sağlıklı bir çalışma modeli bırakabilmek düşüncesi ile 10. Yıl Anketi yaparak derneğimizin çalışmaları hakkında sizin düşünce, eleştiri ve katkılarınızı almak istedik. Bu anket bizim yol haritamız olacak. Sizleri ankette belirttiğiniz eksiklerimizin üzerine gideceğiz ve bu konuda etkili çalışmalar gerçekleştireceğiz. 4 ana konu önceliğimiz.”
Yeni yönetim belirlendi
Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek aday ile gidilen seçimlerde Rasim Çağan yeniden başkanlığa seçilirken, görev dağılımını önümüzdeki günlerde yapacak olan Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Özgür Şahin, Koray Uçar, Kerem Bayrak, Nilüfer Ayça Kurtcan Ay, Ertan Demirdüzen, Sadi Cem Türkün, Merve Özkılıç Usal, Gülçin Gülmez, Kübra Gökşimşek, Barış Turan.