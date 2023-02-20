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BOSİAD ‘Çağan ile bir dönem daha devam’ dedi

BOSİAD, 7. Olağan Genel Kurulu’da ‘mevcut Başkan Rasim Çağan ile devam’ dedi. Çağan, geleceğini üyeleriyle birlikte planlayan bir BOSİAD olarak çevre, mesleki eğitim ve gençlik ana başlıklarında sürdürülebilir projelere yenilerin ekleneceği bir ustalık dönemi geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haberler 20.02.2023, 23:50
BOSİAD ‘Çağan ile bir dönem daha devam’ dedi

Türkiye’nin ilk organize sa­nayi bölgesi olan Bursa Or­ganize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerin bünyesinde ol­duğu Bursa Organize Sanayi Böl­gesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) 7. Olağan Genel Kurul’u gerçekleştirildi. Genel Kurul’da kurucu üyeler­den Rasim Çağan 3. kez başkan­lığa seçildi.

BTSO Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan Genel Kurul’a; Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz ile bölge sanayicileri katıldı. Divan Başkanlığı’nı Şerif Arı, Başkan Vekilliğini Abdullah Bay­rak ve Yazmanlığını da Yahya Er­çetin’in yaptığı Genel Kurul’da konuşan Bursa OSB Başkanı Hü­seyin Durmaz, ülkemizin yaşa­dığı deprem felaketinin üzüntüsünü yaşadığını belirte­rek, “Oradaki vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Hepinizin ka­rınca kararınca yardım ettiğinizi de biliyorum. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Söylenecek de çok bir şey yok ama bugün depremle gö­züktüğü gibi birlik ve bera­berliğimizi Bursa OSB ve BOSİAD olarak da devam ettir­memizin fay­dalı ve önemli olacağını düşü­nüyorum” dedi.

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da deprem felaketine değinerek başladığı konuşmasında, “On binlerce canımızı kaybettik. Tür­kiye, ilk günden itibaren tek yürek yaraları sarmak için çaba gösteriyor. Biz de Bursa OSB ve BOSİAD olarak deprem bölgesi­nin ihtiyaçlarını karşılayacak yardım malzemelerini gönder­dik, gönder­meye de devam edece­ğiz” ifadelerini kullandı.

2019’da ilk göreve geldik­ten bu yana yaptıklarını özetleyen Çağan, şunları söyledi:

“Bu sene 10. yılımızı kutlarken, daha iyi hizmet etmek ve gelecek yönetimlere sağlıklı bir çalışma modeli bırakabilmek düşüncesi ile 10. Yıl Anketi yaparak derneği­mizin çalışmaları hakkında sizin düşünce, eleştiri ve katkılarınızı almak istedik. Bu anket bizim yol haritamız olacak. Sizleri ankette belirttiğiniz eksiklerimizin üzerine gideceğiz ve bu konuda etkili ça­lışmalar gerçekleştireceğiz. 4 ana konu önceliğimiz.”

Yeni yönetim belirlendi

Konuşmaların ardından se­çime geçildi. Tek aday ile gidilen seçimlerde Rasim Çağan yeni­den başkanlığa seçilirken, görev dağılımını önümüzdeki gün­lerde yapacak olan Yönetim Ku­rulu ise şu isimlerden oluştu:

Özgür Şahin, Koray Uçar, Kerem Bayrak, Nilüfer Ayça Kurtcan Ay, Ertan Demirdüzen, Sadi Cem Türkün, Merve Özkılıç Usal, Gülçin Gülmez, Kübra Gök­şimşek, Barış Turan.

#BOSİAD
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