Beyçelik Gestamp Yeniköy fabrikası açıldı

Semih AYDIN

Bursa’da 1976 yılında kurulan Beyçelik Holding’in lokomotif şir­keti Beyçelik Gestamp, kalıp tasarıp ve imalatı ile sac şekillendirme konula­rında sektöründeki lider konumunu yeni yatırımlarıyla taçlandırıyor.

Sac şekillendirme ve kalıpçılık ala­nında Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Beyçelik Gestamp, yenilikçi yüzü ve otomotiv sektörüne paralel ve son teknolojiyi barındıran yatırımla­rıyla ana sanayilerin tercih ettiği bir ku­ruluş olmayı yeni fabrika yatırımlarıyla sürdürüyor. Bursa’da ve Romanya’da bulunan toplam 7 fabrikasıyla yeni ürün ve teknolojileri geliştirmeye devam eden firma, üretim tesislerine bir yenisini daha ekledi. Kocaeli’nin Ba­şiskele bölgesinde 16 bin 815 metre­kare taban alanına sahip ve toplam 27 bin 245 metrekare olan fabrikanın in­şaatı tamamlandı. Beyçelik Gestamp’ın Yeniköy Fabrikası’nın açılışı Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, Ford Otosan Satınalma Lideri Murat Senir, Ford Otosan Satınalma Ekibi ve Beyçelik Gestamp çalışanları­nın katılımıyla gerçekleşti. Firma geçti­ğimiz günlerde Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (TEKNO­SAB) fabrikasının açılışını da Cumhur­başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla birlikte yapmıştı.