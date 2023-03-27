Beyçelik Gestamp Yeniköy fabrikası açıldı
Türkiye otomotiv yan sanayi sektörünün köklü firması Beyçelik Gestamp yeni fabrika yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Firmanın Yeniköy’deki yeni fabrikasının açılışı geniş katılımla gerçekleştirildi.
Semih AYDIN
Bursa’da 1976 yılında kurulan Beyçelik Holding’in lokomotif şirketi Beyçelik Gestamp, kalıp tasarıp ve imalatı ile sac şekillendirme konularında sektöründeki lider konumunu yeni yatırımlarıyla taçlandırıyor.
Sac şekillendirme ve kalıpçılık alanında Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Beyçelik Gestamp, yenilikçi yüzü ve otomotiv sektörüne paralel ve son teknolojiyi barındıran yatırımlarıyla ana sanayilerin tercih ettiği bir kuruluş olmayı yeni fabrika yatırımlarıyla sürdürüyor. Bursa’da ve Romanya’da bulunan toplam 7 fabrikasıyla yeni ürün ve teknolojileri geliştirmeye devam eden firma, üretim tesislerine bir yenisini daha ekledi. Kocaeli’nin Başiskele bölgesinde 16 bin 815 metrekare taban alanına sahip ve toplam 27 bin 245 metrekare olan fabrikanın inşaatı tamamlandı. Beyçelik Gestamp’ın Yeniköy Fabrikası’nın açılışı Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, Ford Otosan Satınalma Lideri Murat Senir, Ford Otosan Satınalma Ekibi ve Beyçelik Gestamp çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Firma geçtiğimiz günlerde Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (TEKNOSAB) fabrikasının açılışını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla birlikte yapmıştı.