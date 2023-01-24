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Başkanlar güven tazeledi

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda Yalçın Aras ve Erol Gülmez güven tazeledi.

Haberler 24.01.2023, 00:17
Başkanlar güven tazeledi

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (NİLSİAD) Olağan­üstü Genel Kurul Toplantısı’nda NO­SAB’ın 2023 – 2027 dönemi Müteşebbis Heyet Üyeleri belirlendi.

NOSAB Yalçın Aras Konferans salo­nunda gerçekleştirilen ve Mehmet Fikri Ünal’ın Divan Başkan­lığı, Abidin İz­mirli ile Hakan Gün­doğdu’nun da Divan Heyeti üyeliği yaptığı Genel Ku­rulda, NOSAB’ın ge­ride kalan 4 yıllık çalışmaları değerlen­dirildi.

Genel Kurul toplantısının açılış ko­nuşmasını yapan NOSAB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, altyapı çalışmaları başta olmak üzere, e-OSB’den özel istihdam bürosuna, NOSAB Kreş’ten NOSAB Akademi’ye ve BOSBİR’e kadar tüm faaliyetlerde başarılı bir dönemi ge­ride bıraktıklarını söyledi.

NİLSİAD ve NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras da Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Müteşebbis Heyetin faaliyetleri hak­kında açıklamalarda bulunurken, NOSAB ve NİLSİAD’ın çalışmalarıyla örnek olmaya devam ettiğini dile ge­tirdi. Gündemdeki maddelerin müza­kere edilerek oylanmasının ardından gerçekleştirilen seçimlerde NOSAB’ın 2023-2027 dönemi Müteşebbis Heyet Üyeleri belirlendi.

NOSAB’ın 4 yıl süre ile görev yapa­cak Müteşebbis Heyet şu isimlerden oluşuyor:

NOSAB Müteşebbis Heyet Asıl Üye­leri: Yalçın Aras (Başkan), Mehmet Fikri Ünal (Başkan Vekili), Levent Necip Bezmez, Erol Gülmez, Hüseyin Burak Aras, Özgür Yıldız, Hakan Gün­doğdu, Mustafa Dayanıklı, Ahmet Öz­kılıç, Şükrü Sekmen, Şirzat Karayel, Yahya Beyce, Zarif Alp, Hüse­yin Yılmaz ve Hüseyin Zümbü­lova

NOSAB Müte­şebbis Heyet Yedek Üyeleri: Abidin İzmirli, Hüseyin Özler, Meral Altuntaş, Halil Çetin, Mustafa Güneş, Hasan Zühtü Akın, Hasan Sazcılar, Birol Batu­ray, Çetin İnci, Kenan Sarsılmaz, Melih Özeren, Mustafa Ekinci, Murat Çakar, Şeref Patır ve Münir Özgat.

NOSAB’ın yeni yönetim kurulu da belirlendi

Genel Kurulun ardından ilk toplantı­sını yapan NOSAB Müteşebbis Heyeti Nilüfer OSB’nin yeni yönetim kurulu üyelerini de belirledi.

NOSAB’ın yeni Yö­netim Kurulu şu isimlerden oluştu : Erol Gülmez (Başkan), Mustafa Dayanıklı (Başkan Vekili), Hakan Gündoğdu (Üye), Hüseyin Burak Aras (Üye), Özgür Yıldız (Üye).

NOSAB Yönetim Kurulu Yedek üye­liklerine; Hüseyin Zümbülova, Hüseyin Yılmaz, Şirzat Karayel, Şükrü Sekmen ile Mehmet Fikri Ünal,

NOSAB Denetim Kurulu Asıl üyeli­ğine, Zarif Alp ve Yahya Beyce;

Denetim Kurulu Yedek üyeliğine de Levent Necip Bezmez ile Ahmet Özkılıç seçildiler.

#NOSAB
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