Başkanlar güven tazeledi
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda Yalçın Aras ve Erol Gülmez güven tazeledi.
Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (NİLSİAD) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda NOSAB’ın 2023 – 2027 dönemi Müteşebbis Heyet Üyeleri belirlendi.
NOSAB Yalçın Aras Konferans salonunda gerçekleştirilen ve Mehmet Fikri Ünal’ın Divan Başkanlığı, Abidin İzmirli ile Hakan Gündoğdu’nun da Divan Heyeti üyeliği yaptığı Genel Kurulda, NOSAB’ın geride kalan 4 yıllık çalışmaları değerlendirildi.
Genel Kurul toplantısının açılış konuşmasını yapan NOSAB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, altyapı çalışmaları başta olmak üzere, e-OSB’den özel istihdam bürosuna, NOSAB Kreş’ten NOSAB Akademi’ye ve BOSBİR’e kadar tüm faaliyetlerde başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi.
NİLSİAD ve NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras da Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Müteşebbis Heyetin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunurken, NOSAB ve NİLSİAD’ın çalışmalarıyla örnek olmaya devam ettiğini dile getirdi. Gündemdeki maddelerin müzakere edilerek oylanmasının ardından gerçekleştirilen seçimlerde NOSAB’ın 2023-2027 dönemi Müteşebbis Heyet Üyeleri belirlendi.
NOSAB’ın 4 yıl süre ile görev yapacak Müteşebbis Heyet şu isimlerden oluşuyor:
NOSAB Müteşebbis Heyet Asıl Üyeleri: Yalçın Aras (Başkan), Mehmet Fikri Ünal (Başkan Vekili), Levent Necip Bezmez, Erol Gülmez, Hüseyin Burak Aras, Özgür Yıldız, Hakan Gündoğdu, Mustafa Dayanıklı, Ahmet Özkılıç, Şükrü Sekmen, Şirzat Karayel, Yahya Beyce, Zarif Alp, Hüseyin Yılmaz ve Hüseyin Zümbülova
NOSAB Müteşebbis Heyet Yedek Üyeleri: Abidin İzmirli, Hüseyin Özler, Meral Altuntaş, Halil Çetin, Mustafa Güneş, Hasan Zühtü Akın, Hasan Sazcılar, Birol Baturay, Çetin İnci, Kenan Sarsılmaz, Melih Özeren, Mustafa Ekinci, Murat Çakar, Şeref Patır ve Münir Özgat.
NOSAB’ın yeni yönetim kurulu da belirlendi
Genel Kurulun ardından ilk toplantısını yapan NOSAB Müteşebbis Heyeti Nilüfer OSB’nin yeni yönetim kurulu üyelerini de belirledi.
NOSAB’ın yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu : Erol Gülmez (Başkan), Mustafa Dayanıklı (Başkan Vekili), Hakan Gündoğdu (Üye), Hüseyin Burak Aras (Üye), Özgür Yıldız (Üye).
NOSAB Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine; Hüseyin Zümbülova, Hüseyin Yılmaz, Şirzat Karayel, Şükrü Sekmen ile Mehmet Fikri Ünal,
NOSAB Denetim Kurulu Asıl üyeliğine, Zarif Alp ve Yahya Beyce;
Denetim Kurulu Yedek üyeliğine de Levent Necip Bezmez ile Ahmet Özkılıç seçildiler.
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